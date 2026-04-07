工程3大缺失！　高雄港務遭爆圖利東丕10億

▲中油「洲際液化天然氣接收站」（簡稱七接）位在高雄港洲際貨櫃中心，不但是南部天然氣接收關鍵設施，且供應大林電廠落實節能減碳。（台灣港務公司提供）



圖文／鏡週刊

高雄港洲際液化天然氣接收站（七接）碼頭工程爆出重大弊端！由東丕營造與馬來西亞商金務大工程公司組成聯合團隊，以255億元承攬碼頭與聯絡道路工程，遭檢舉在施工過程中出現多項異常，明明是高雄港七接卸收碼頭工程，依約沉箱施作應在高雄港A6碼頭，硬是拉到362公里的台北港，不僅違約，還徒增沉箱拖運的風險，東丕卻省下施工建置費用大約10億元。

沒想到，去年9月東丕營造的載運船竟發生沉船意外，嚴重影響工程進度，交通部下轄高雄港務公司履約審查機制明顯失靈，疑涉圖利。由於七接攸關全台能源調度，在地緣政治風險升高之際，此案不僅涉及公共工程弊端，更可能衝擊國家能源安全，有待相關單位介入調查釐清。

▲高雄港務分公司（圖）去年以255億元招標「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程的碼頭與連接道路（橋）案」，廉政署近來接獲檢舉施工過程涉及弊端。（翻攝Google Maps）

東丕團隊除了變更沉箱的施作地點，連製作沉箱的關鍵設備、即一艘浮沉台船也在去年9月間運載沉箱至宜蘭大溪漁港途中，突然在石城外海沉沒，連帶恐影響高雄港七接碼頭及連結道路的施工進度。

▲東丕營造浮沉台船去年9月間載運沉箱在宜蘭外海沉沒，恐影響高雄天然氣接收站的碼頭與道路工程。（讀者提供）

▲廉政署接獲檢舉指東丕營造在台北港碼頭（下圖）製作沉箱（右圖），再利用浮沉台船運送至高雄港，省下10億元支出，涉違反合約規定。（讀者提供）

由於東丕團隊未補足同等施工能力設備，沉船事故後新船遲未補進，顯示原核定施工計畫已難以成立，履約能力與契約要求出現落差，但未見停工檢討、重新審查或依契約進行違約處置，引發外界質疑是否存在監督不周或縱放情形。

▲東丕是國內老字號營造廠，董事長王銀和出身傳播科系，承攬金門大橋打響名聲。（中央社）

目前七接碼頭相關工程進度嚴重落，依招標文件規定，碼頭及聯絡道路（橋）應於2028年3月交付使用，但根據東丕團隊工程網狀圖，完工期程已延至2029年5月及10月，明顯逾越契約要求。

由此可見，工程延宕恐超過1年，顯示其投標時提出的工期規劃與實際履約能力不符，也使外界質疑評選委員會是否確實審查業者施工能力及工期合理性。依履約合約規定，如有不可歸責於廠商之事由需展延工期，應依程序提出申請並經核准，但目前相關情形仍有待釐清。

▲液化天然氣船要價超過2億美元，由陸地接收站儲存後再轉至天然氣幹線供電廠、工業用戶或一般家庭使用。（圖片來源：中油公司）

對此，高雄港務公司則表示，尚未接到東丕營造陳報在台北港製作沉箱的申請，若收到施工配置圖等資料，會視工程特別條款等規定，再決定是否同意讓對方在台北港施作沉箱。至於東丕浮沉台船在宜蘭外海沉沒是否延宕七接碼頭及道路工程進行，後續將逐一檢視東丕施工設備與工程進度是否符合標案規定，並要求業者檢討改進因應。



更多鏡週刊報導

百億工程爆弊端1／高雄工程硬在台北施作 沉箱要南漂362公里藏黑幕

百億工程爆弊端2／ 沉箱浮沉台船翻覆沒備案 東丕沒船可跑履約堪憂