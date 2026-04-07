亞航宣布漲價！機票最高貴40%　再砍1成航班

▲亞洲航空將大幅調漲機票價格，最高漲幅達40%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

受到中東戰火持續延燒影響，全球航空業正面臨嚴峻挑戰。東南亞廉價航空巨頭亞洲航空（AirAsia）於6日正式宣布，為因應伊朗戰爭導致的營運壓力，將大幅調漲機票價格，最高漲幅達40%，同時也因為燃料成本過高，決定大刀闊斧砍掉約1成的航班。

戰火封鎖「荷莫茲海峽」 油價飆升衝擊廉航營運

根據《中央社》報導，美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動打擊，德黑蘭當局隨後對全球石油運輸命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施實質封鎖，引發國際油價劇烈波動，導致多家航空公司不得不上調燃油附加費來止損。

總部位於馬來西亞、航點遍布全球25國的亞航（AirAsia X）首當其衝。亞航商務長吳慧倫（Amanda Woo）坦言，目前已採取遞增方式調升票價，漲幅落在31%至40%之間，而燃油附加費也同步調漲了20%。

為了減緩乘客的負擔，亞航也配套祭出調降行李託運費等措施，試圖平衡整體旅運成本。

創辦人嘆「漲價無可避免」 忍痛停飛負擔過重航線

亞航創辦人費南德斯（Tony Fernandes）對此無奈表示，在目前的國際局勢下，機票漲價是「無可避免」的選擇。他強調，公司必須針對部分無法負擔高昂燃料成本的航線進行產能調整，目前統計已刪減了全球約10%的航班總量，藉此維持企業的正常運作。

儘管營運環境艱困，但吳慧倫指出，只要部分航線仍能回收高額的燃油成本，亞航仍會考慮在該領域擴大業務。

針對外界擔憂戰爭是否會重創公司整年度的獲利，亞航高層則抱持審慎樂觀的態度，認為目前前景尚在「可應付」的範圍內，但最終走向仍須視這場中東危機將持續多久而定。

剛性需求仍強勁 6月插旗巴林計畫不變

值得關注的是，雖然機票價格大幅調漲，但市場對於航空旅遊的需求似乎並未因此冷卻。

亞航強調，由於大眾搭機需求依然旺盛，公司原定於今年6月開闢巴林（Bahrain）航線的計畫將如期進行。這不僅是亞航在中東地區的首個樞紐基地，也象徵著其將飛行版圖擴張至東南亞以外地區的野心並未受戰火阻撓。