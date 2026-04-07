伊朗控：美以轟炸核設施　衝擊核燃料迴圈關鍵組成

▲示意圖為伊朗布什爾（Bushehr）核電廠。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）指控，美國與以色列對伊朗中部一處黃餅（yellowcake）生產設施發動攻擊，批評此舉違反對和平核設施的國際保護原則，並稱是對伊朗核燃料供應鏈的直接打擊。

伊朗控美以轟炸違反國際保護原則

該設施名為「沙希德雷札伊內賈德設施」（Shahid Rezayee Nejad facility），位於亞茲德省（Yazd Province）阿爾達坎（Ardakan），是伊朗核燃料迴圈的關鍵組成部分，負責處理鈾礦原料。

伊朗原子能組織在社群平台X發文表示，這次攻擊「明顯違反和平核設施的豁免原則」，並指出相關行動同時衝擊反應爐燃料供應與核醫學發展。聲明強調，「伊朗的核技術是為和平與人類健康服務」，並表示其核發展「不會因為重型炸彈而停止」。

不過，該組織未說明攻擊發生的具體時間，也未確認設施是否遭到實質損害。目前美國與以色列尚未對此說法做出回應。

事實上，伊朗於3月下旬也曾通報，該黃餅設施遭美以聯手攻擊。國際原子能總署（IAEA）當時證實設施受損，但表示並未偵測到外部輻射水平上升。