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伊朗無人機突襲科威特基地　15名美軍受傷

▲▼位於科威特的阿里．薩利姆（Ali Al Salem）基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於科威特的阿里．薩利姆（Ali Al Salem）基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中東局勢持續動盪，科威特一處空軍基地遭到伊朗無人機襲擊，造成15名美國人員受傷；與此同時，沙烏地阿拉伯也宣布攔截了7枚朝該國東部發射的彈道飛彈。

伊朗無人機突襲科威特基地　15名美軍受傷

根據CBS引述兩名美國官員說法，位於科威特的阿里．薩利姆（Ali Al Salem）基地遭到伊朗無人機襲擊，造成基地內15名美方人員受傷。報導指出，目前大多數傷者都已經重返崗位。

該基地距離伊拉克邊境約37公里（約23英里），地理位置極其重要，是美軍在該地區行動的關鍵樞紐。

沙國攔截7枚彈道飛彈　殘骸墜落能源設施附近

此外，沙烏地阿拉伯國防部於週二（7日）表示，軍方成功攔截並摧毀了7枚朝向該國東部省發射的彈道飛彈，部分飛彈殘骸掉落在能源設施附近。

沙國國防部指出，目前正在針對損害情況進行評估，但並未具體點名是誰發射了這些飛彈。

當局也補充提到，自美以對伊朗戰爭爆發以來，沙國已遭受數百枚伊朗飛彈與無人機攻擊，其中絕大多數已被攔截。德黑蘭當局先前已明確表示，打擊目標鎖定以色列及境內設有美軍設施的海灣阿拉伯國家。

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