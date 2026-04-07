願解封荷莫茲！伊朗拋「10點停戰方案」　川普冷回：還不夠好

▲荷莫茲海峽。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗政府6日透過巴基斯坦向美國與以色列遞交了一份「10點停戰方案」，內容首度鬆口願意解除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，並以徵收船隻過路費代替直接索賠。對此，美國總統川普（Donald Trump）語帶保留地表示，這確實是「重要的一步」，但目前的內容顯然還不夠好。

伊朗開出10條件 以「過路費」代索賠

根據《紐約時報》報導，伊朗官媒指出，這份10點提案旨在永久結束與美、以之間的軍事衝突。兩名伊朗高層官員在匿名受訪時透露，計畫的核心要求包括美方必須保證不再攻擊伊朗、以色列停止在黎巴嫩對真主黨（Hezbollah）的空襲，以及全面解除對德黑蘭的經濟制裁。

作為交換條件，伊朗承諾解除對全球石油命脈荷莫茲海峽的實質封鎖。特別的是，伊朗提出將對每艘通過海峽的船隻徵收約200萬美元（約台幣6400萬元）的過路費，並與對岸的阿曼平分；伊朗計畫將這筆收入直接用於重建遭美以軍隊摧毀的基礎設施，以此取代向美方索求直接的貨幣賠償。

川普：重要一步但還不夠好

面對伊朗拋出的橄欖枝，川普6日在白宮記者會上表示：「這是一份很重要的提案，是很大的一步。但這還不夠好，不過確實是非常有意義的一步。」儘管措辭稍有緩和，但川普並未撤回他在美東時間週二（7日）晚間8時到期的最後通牒。

川普強調，美方認為伊朗現在是帶著誠意在談判，「我們現在面對的是不同的一群人，他們更聰明、更敏銳，而且我覺得沒那麼激進。」川普甚至直言，美以兩國先前擊殺多位伊朗領導人的行動，已經在某種程度上達成了「政權更迭」。

伊朗拒絕「暫時停火」 談判團隊全力交涉

儘管威脅在側，伊朗官媒強調這份計畫拒絕暫時性停火，而是要求依據伊朗的條件永久結束戰爭。德黑蘭當局認為，在成功封鎖海峽並擊落美軍F-15E戰鬥機後，他們在談判桌上已佔據上風；伊朗軍方發言人索法加里（Ebrahim Zolfaghari）更強硬表示，若美方敢攻擊民用目標，伊朗的反擊將會是毀滅性且更廣泛的。

目前，由副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）組成的美方談判團隊正密切與巴基斯坦聯繫。原本預計前往匈牙利的范斯，也可能隨時調整行程，與伊朗官員進行面對面會談。