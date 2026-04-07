監獄藏神級甜點！　女驚呼「活快30年才知道」比名店還難買

▲矯正署自營甜點熱銷，不少網友都直呼網頁被塞爆，比名店還難買。（圖／翻攝自矯正機關自營商城）

記者柯沛辰／綜合報導

法務部矯正署竟有自營商城，而且各式甜點常常被搶購一空，引發網友熱議。一名女網友驚喜發現，價格非常便宜，而且很多人都說比一般坊間的店家好吃，「原來矯正署有賣甜點，活了快30歲第一次知道。」

官網就能直接下單 布朗尼、乳酪蛋糕都是熱門商品

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原PO在Dcard發文表示，原來矯正署不僅有賣甜點，還能直接透過官網商城購買，包括布朗尼、乳酪蛋糕、生巧克力等都是熱門商品，但有時會被買完，所以網站上不一定看得到。

原PO指出，矯正署甜點的份量與價格相當實惠，CP值非常高，看到有網友說「看起來都很好吃，希望他們別出獄會很過分嗎...」讓她直接笑出來。

買過的人都讚用料實在 常常爆單「很難買到」

網友們看完紛紛留言，「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」、「忘了聽誰說過監獄的食材都用很不錯的，因為不是以盈利為目的」、「想吃，順便支持願意改過自新的人」、「每個監獄都有厲害的東西，而且有些很難訂 」、「台南的也有，我吃過，蛋捲跟吐司，只是每次都爆單，超難買到，他們用料很實在，而且衛生槓槓的！」

還有曾經買過的網友回饋，「有買過，真的有好吃喔」、「買過台中的，真的還不錯，檸檬蛋糕」、「蛋捲很好吃、南棗核桃糕也不錯」、「我吃過鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁片、貝果，都滿好吃的，鹹食也好吃」、「矯正署賣的都很好吃！！！之前修犯罪相關的課，教授都會推薦我們去買」。