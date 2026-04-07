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瘦瘦針副作用？　專家曝：變美後「離婚機率」激增2倍

▲▼瘦瘦針, Ozempic,胰妥讚。（圖／路透）

▲現代人為了追求健康與體態，越來越多人依賴被稱為「瘦瘦針」的減重藥物。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

現代人為了追求健康與體態，越來越多人依賴被稱為「瘦瘦針」的減重藥物，但這股瘦身風潮背後，恐怕正悄悄掀起一場家庭風暴！瑞典一項最新研究指出，經歷快速減重的人，離婚機率竟然是其他人的將近兩倍。專家警告，隨著這類藥物日益普及，這股「瘦瘦針效應」恐怕會引發更大規模的離婚潮。

變身後感情就生變？　研究：減重者離婚率翻倍

瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）教授斯文森（Per-Arne Svensson）針對1萬2531名已婚、接受過「胃束帶」手術的族群進行長期追蹤研究，結果發現該族群在術後六年內離婚的比例高達14.4%，而一般大眾的離婚率僅為8.2%。

斯文森指出，雖然這項原始研究是針對手術族群，但隨著以司美格魯肽（semaglutide）為成分的減重藥物，如胰妥讚（Ozempic）、週纖達（Wegovy）等普及，其產生的心理與社會機制幾乎與手術雷同，這意味著「瘦瘦針」極有可能推升未來的離婚趨勢。

另一半沒跟上腳步　「生活節奏不同調」成導火線

為何變瘦反而讓婚姻亮紅燈？斯文森分析，踏上減重之旅的人，生活中通常會伴隨巨大的轉變，例如變得更愛社交、飲食更清淡、更有活力，「如果另一半沒有跟上這股腳步，或者無法隨之調整，這種『不同步』就會引發強烈的生活張力與衝突。」

美國天普大學（Temple University）肥胖研究教育中心主任薩維（David Sarwer）也認同此觀點。他表示，大幅減重與離婚之間的關聯在學界早已廣為人知，當一方外型與心態都煥然一新，原本的關係平衡就會被打破。

專家：給了弱勢方「離開的勇氣」

不過，薩維也強調，不需將減重藥物妖魔化為婚姻殺手，「這並非是指大幅減重會毀掉一段健康的婚姻，更可能的情況是，減重成功讓患者找回自信、自我感覺變好，賦予了他們離開一段原本就不健康、甚至有毒關係的力量。」

也就是說，瘦身成功後的成就感，讓長期在感情中委曲求全的人「更有底氣」重拾自由。

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