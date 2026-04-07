後悔與台灣斷交！白蝦出口「蒸發28億」　宏國議員急了

▲宏都拉斯3年前與台灣斷交，不料中國經濟承諾跳票，導致白蝦出口大砍，重創當地蝦農。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，改與中國建交，怎料北京大量採購白蝦的承諾跳票，導致宏國蝦類出口崩跌，重創當地產業。對此，宏國執政黨國會議員疾呼，宏都拉斯對台出口已損失8900萬美元外匯（約新台幣28.44億），而且現在產品進入台灣還必須支付21％關稅，政府應盡速與台灣談判。

對台出口從1.06億美元跌到1600萬 蝦類競爭力大失血

根據《中美洲360》（centroamerica360）報導，自由黨國會議員薩巴斯（Yuri Sabas）警告，宏都拉斯對台灣的出口，已從2022年的1.06億美元降至目前僅1600萬美元，現在宏國產品進入台灣需支付21％關稅，反觀巴拿馬出口蝦類0關稅，厄瓜多與墨西哥也只需10％關稅，宏國競爭力大幅下滑。

薩巴斯要求，宏國經濟部與外交部盡速啟動談判，將關稅至少降至10％，宏國才有辦法在較好的條件下參與競爭。另外，他也指出，衝擊也反映在就業上，因為養蝦產業已流失超過1萬5000個工作機會，主要集中在國內南部地區。

薩巴斯警告，外匯減少正加劇本國貨幣貶值壓力，推升進口成本，並影響民眾生活開銷。這件事不該只從政治角度看待，而是保護國家經濟與宏都拉斯人民福祉的迫切議題，「政府可以決定要和誰維持外交關係，但我們不能繼續讓人民因這些決定而受害。」

▲宏國新任總統競選期間曾承諾恢復與台灣外交關係。（圖／路透）

新政府上台後恢復對台聲浪升高 黨內也有呼聲

報導指出，宏都拉斯新政府上台兩個月來，要求恢復與台灣關係的聲音持續升高；儘管總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間曾作出承諾，但政府至今尚未就此表態。

今年3月，同黨國會議長桑布拉諾（Tomás Zambrano）曾表態支持恢復與台灣的外交關係，並批評改與中國建交後的成果，並未為宏國經濟帶來好處。

議長批對中建交近3年成果掛零 南部養蝦業重創丟1.5萬飯碗

桑布拉諾指出，外交關係轉向後，受衝擊最嚴重的是南部省分，「我自己就是南部選出的議員，這次外交關係改變後，受影響最嚴重的地區之一，就是喬盧特卡（Choluteca）與巴耶（Valle）兩省。當地遭到沉重打擊，光是養蝦產業，我們就失去了超過1萬5000個直接就業機會。」

桑布拉諾表示，「台灣過去在不同領域為宏都拉斯人民帶來更多好處；反觀中國已經快3年了，成果卻是零，甚至還衝擊本地商業。很多來自聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）的人寫信給我、打電話告訴我，與中國建交後，已導致當地及其他地方的小企業倒閉。」