超越阿波羅13號！　阿提米絲太空人創距地球最遠太空飛行紀錄

▲NASA日前公開阿提米絲2號任務最新影像。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

執行美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）任務的4名太空人，6日創下人類距離地球最遠飛行紀錄，並準備觀測過去未曾以肉眼直接看見的月球區域，這項任務被視為人類重返月球的重要里程碑。

阿提米絲2號超越阿波洛13號最遠紀錄

法新社報導，阿提米絲2號團隊打破1970年阿波羅13號（Apollo 13）任務的紀錄，預計將在稍晚達到航程最遠點，距離地球25萬2760英里（約40萬6778公里），比舊紀錄多出約4105英里（約6606公里）。

太空人將觀測月球表面特徵

NASA指出，任務太空船已進入月球引力範圍，代表太空船已抵達月球鄰近區域，且此時月球引力已超越地球引力。太空人將在繞月期間花費超過6小時觀測並記錄月球表面特徵。

搭載本次任務的「獵戶座」（Orion）太空船，完成繞行後將透過「自由返回軌道」（free-return trajectory）返回地球，預計約4天後完成返航。

歷史性的一刻

在這歷史性時刻，太空人也聆聽已故阿波羅任務太空人羅維爾（Jim Lovell）生前錄製的訊息。他曾參與阿波羅8號與13號任務，在錄音中表示，「這是歷史性的一天，我知道你們會很忙，但別忘了享受眼前的景色。」並說「歡迎來到我的老鄰居，我很榮幸能在你們繞月飛行時，將火炬傳遞給你們。」

本次任務由3名美國籍與1名加拿大籍太空人組成，其中葛洛佛（Victor Glover）將成為首位執行繞月任務的有色人種，科克（Christina Koch）與韓森（Jeremy Hansen）則分別成為首位完成此任務的女性與非美國籍太空人。