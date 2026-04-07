交友軟體約正妹買仿名牌包　她被騙一次設局抓人...神反轉過程曝

▲北市周姓男子拿假名牌YSL得手2.25萬，再賣假DIOR被逮判5月 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

交友軟體竟成假名牌詐騙溫床！北市1名周姓男子與同夥以「先幫忙買包、發薪再買回」話術，誘騙被害人掏錢，第一次以仿冒YSL包得手2萬2500元。被害人察覺受騙後反設局，第二次假意購買DIOR包並報警埋伏，當場逮人。士林地院認定周男以假貨充真品，構成詐欺取財與未遂，判應執行5月、緩刑3年，仿冒名牌包全數沒收。

判決指出，周男明知手上的「YSL」與「DIOR」名牌包均為未經商標權人授權的仿冒商品，仍與一名真實身分不詳的成年陳姓女子分工合作，藉此販售牟利。

對方先透過Badoo交友軟體接近王姓男子，雙方熟識後，再改以LINE佯稱希望王男先代為購買名牌包，等發薪後會再買回，並提供Instagram帳號作為賣家聯繫窗口。

王男信以為真，依指示與賣家聯絡，雙方相約在台北當代藝術館前面交。周男依指示到場交付仿冒YSL包並收取2萬2500元，交易完成後，王男旋即遭對方封鎖，事後將包包送鑑定，才確認為仿冒品，驚覺受騙。

未料隔約4個月，同樣手法再度出現。另一個暱稱帳號再度透過交友軟體接近王男，並改以LINE聯繫，要求協助購買DIOR名牌包。王男察覺有異，決定將計就計，表面配合並與對方約定在同一地點面交，同時報警埋伏。

到了約定時間，周男再次依指示持仿冒DIOR包現身準備交易，當場被王男識破並由警方到場處理，第二次詐騙未遂，警方並扣得該只仿冒包。

法院開庭時，周男坦承犯行。法官認為，卷內除被害人指述外，尚有雙方對話紀錄、監視器畫面、通聯基地台資料及商標資料可佐證，且兩只包包經專業單位鑑定均為仿冒品，足認被告以假貨充真品施行詐術。

法官審酌，周男販售仿冒商品次數僅2次，每次各1只，第二次犯行未得逞，且犯後坦承犯行並與被害人達成和解，賠償3萬元，對方也撤回告訴，依詐欺取財罪判刑4月、詐欺未遂判刑2月，合併應執行有期徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑3年。

另扣案仿冒「YSL」及「DIOR」名牌包各1個，因屬侵害商標權之物，依法宣告沒收；至第一次詐得的2萬2500元，因被告已賠償3萬元，法院認定犯罪所得已返還，未再宣告沒收。