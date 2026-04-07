　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交友軟體約正妹買仿名牌包　她被騙一次設局抓人...神反轉過程曝

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市周姓男子拿假名牌YSL得手2.25萬，再賣假DIOR被逮判5月 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

交友軟體竟成假名牌詐騙溫床！北市1名周姓男子與同夥以「先幫忙買包、發薪再買回」話術，誘騙被害人掏錢，第一次以仿冒YSL包得手2萬2500元。被害人察覺受騙後反設局，第二次假意購買DIOR包並報警埋伏，當場逮人。士林地院認定周男以假貨充真品，構成詐欺取財與未遂，判應執行5月、緩刑3年，仿冒名牌包全數沒收。

判決指出，周男明知手上的「YSL」與「DIOR」名牌包均為未經商標權人授權的仿冒商品，仍與一名真實身分不詳的成年陳姓女子分工合作，藉此販售牟利。

對方先透過Badoo交友軟體接近王姓男子，雙方熟識後，再改以LINE佯稱希望王男先代為購買名牌包，等發薪後會再買回，並提供Instagram帳號作為賣家聯繫窗口。

王男信以為真，依指示與賣家聯絡，雙方相約在台北當代藝術館前面交。周男依指示到場交付仿冒YSL包並收取2萬2500元，交易完成後，王男旋即遭對方封鎖，事後將包包送鑑定，才確認為仿冒品，驚覺受騙。

未料隔約4個月，同樣手法再度出現。另一個暱稱帳號再度透過交友軟體接近王男，並改以LINE聯繫，要求協助購買DIOR名牌包。王男察覺有異，決定將計就計，表面配合並與對方約定在同一地點面交，同時報警埋伏。

到了約定時間，周男再次依指示持仿冒DIOR包現身準備交易，當場被王男識破並由警方到場處理，第二次詐騙未遂，警方並扣得該只仿冒包。

法院開庭時，周男坦承犯行。法官認為，卷內除被害人指述外，尚有雙方對話紀錄、監視器畫面、通聯基地台資料及商標資料可佐證，且兩只包包經專業單位鑑定均為仿冒品，足認被告以假貨充真品施行詐術。

法官審酌，周男販售仿冒商品次數僅2次，每次各1只，第二次犯行未得逞，且犯後坦承犯行並與被害人達成和解，賠償3萬元，對方也撤回告訴，依詐欺取財罪判刑4月、詐欺未遂判刑2月，合併應執行有期徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑3年。

另扣案仿冒「YSL」及「DIOR」名牌包各1個，因屬侵害商標權之物，依法宣告沒收；至第一次詐得的2萬2500元，因被告已賠償3萬元，法院認定犯罪所得已返還，未再宣告沒收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不選台北市長了？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選
伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」
LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　親自召開中外記者會
台中2歲女童8樓墜落　媽媽自責崩潰
快訊／140人中毒！春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源
不滿中央「空降」縣長人選　黨部主委請辭
日26歲正妹YTR猝逝　死因成謎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

男遭聯結車撞死身分仍是謎！疑北漂族或移工　保全夫妻檔逃死劫

屏東少年單車故障　警「扛」1公里+巡邏車戒護送返家

北捷連續縱火+多次變裝　台中大夫第自救會長2罪起訴

苗栗物流車連撞3車、2民宅、號誌桿　駕駛：連假加班體力透支

喝完酒不回家...北市4男在路邊咆哮　遭警壓制保護管束

國道深夜驚魂！聯結車突切車道猛撞轎車　2人受傷送醫

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中　媽媽情緒崩潰

快訊／害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

嚴打屯積塑膠製品！花蓮檢警聯合稽查　突擊量販店、工廠防炒作

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

餵藥神招！假裝玩嘴巴　下一秒毛孩已吞藥成功

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

男遭聯結車撞死身分仍是謎！疑北漂族或移工　保全夫妻檔逃死劫

屏東少年單車故障　警「扛」1公里+巡邏車戒護送返家

北捷連續縱火+多次變裝　台中大夫第自救會長2罪起訴

苗栗物流車連撞3車、2民宅、號誌桿　駕駛：連假加班體力透支

喝完酒不回家...北市4男在路邊咆哮　遭警壓制保護管束

國道深夜驚魂！聯結車突切車道猛撞轎車　2人受傷送醫

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中　媽媽情緒崩潰

快訊／害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

嚴打屯積塑膠製品！花蓮檢警聯合稽查　突擊量販店、工廠防炒作

三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

台積電市值攀高　登全球排行第6位

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

林智勝跨欄失敗還原真相！　自爆「勾腳釀禍」兇手現身

酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來

說話像被掐脖子唱歌卻正常　男苦於「痙攣性發聲障礙」1招解套

李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

是否備詢？重申李貞秀不具法定資格　卓榮泰：都依法執行

三星內建簡訊App走入歷史　Galaxy用戶7月起準備移至Google訊息

男遭聯結車撞死身分仍是謎！疑北漂族或移工　保全夫妻檔逃死劫

信唱〈死了都要愛〉高音失誤　粉絲喊「屁股夾緊!」笑場

社會熱門新聞

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

4歲女童被丟包車行6天　社會處緊急安置

慘害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」

快訊／台中火警4傷「10歲女趴陽台呼救」　嬤一度命危

新北聯結車撞死行人　駕駛5萬元交保

硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男下場曝

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

即／台中15歲少年停車場內毆打爸媽！

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

北市小黃肇事　運將0印象：醒來就在醫院

女網購被要求翻拍付款碼　慘噴300萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

美伊45天停火　川普：還不夠好

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

郭富城小女兒萌臉首曝光！網驚：根本縮小版方媛

日本百貨「熄燈潮」蔓延　全國店數腰斬

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面