高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

▲高雄毒春捲顧客檢出沙門氏菌，市府出手重罰業者144萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市正義市場40年春捲老店爆集體食物中毒，截至6日已有140人就醫。不過，業者未投保產品責任險，消費者求償恐曠日廢時，甚至求償無門。對此，高市府經發局表示，未來將加強宣導，輔導公有市場飲食類攤商，在市場攤位契約中納入「投保產品責任險」。

未保產品責任險成破口 受害者恐面臨求償困境

高雄市有41處公有、52處民有市場，這次爆發毒春捲的苓雅區正義市場屬於民有市場。不過，由於《食安法》未強制要求未具商業登記攤商投保「產品責任險」，即便受害者可持診斷證明書、工作損失等證明，提起民事訴訟求償，但若業者兩手一攤，恐求償無門。

對此，高市經發局回應，將加強宣導，協助公有市場餐飲類業者投保產品責任險，並將其納入與市場攤位的契約中。市場食物衛生部分，經發局也將持續配合高市府食安聯合小組，至各公有市場進行查察，以提升整體食物衛生環境。

▲高市衛生局到場檢驗。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局籲保留單據與剩食 消費爭議可撥1950申訴

高雄市衛生局表示，截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。目前高市衛生局已要求業者暫停營業，並依《食安法》加重裁罰144萬，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若遇消費爭議無法協調，可撥打市府消費者服務中心1950專線申訴尋求協助。另外，全案已移送高雄地方檢察署，昨（6）日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。