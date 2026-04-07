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川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

隨著最後期限逼近，美國總統川普再度升高對伊朗的軍事威脅，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前同意停火並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將對橋樑、電廠等民用基礎設施發動大規模攻擊，甚至警告「整個國家可能在一夜之間被摧毀」。

川普給伊朗最後通牒　否則一夕間摧毀伊朗

川普6日在白宮記者會與復活節活動中表示，若伊朗未在期限內讓步，美軍將迅速展開行動。他說，「整個國家可在一夜之間被摧毀，而且那一夜可能就是明天晚上」，「「他們現在還不想『求饒』，但他們會。如果他們不這麼做，他們國內將連一座橋都不剩。」他並強調不太可能再次延後最後期限。

川普進一步指出，美方計畫在期限過後迅速打擊伊朗關鍵基礎設施，甚至宣稱「在12時之前全面摧毀，這將於4個小時內完成」。川普同時強調，任何協議都必須包含確保荷莫茲海峽航行自由。

在被記者問到打擊電廠恐違反戰爭罪時，川普回應，「我並不擔心。你們知道什麼是戰爭罪嗎？容許伊朗擁有核武才是戰爭罪。」他還提到，若由他決定，美國將掌控伊朗石油資源，但也坦言美國民眾未必能理解此舉。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）透露，自2月28日對伊朗展開軍事行動以來，最大規模打擊行動於6日當天執行，並警告7日的空襲力道會更大。

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快訊／調停國推「美伊45天停火」　川普：還不夠好

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