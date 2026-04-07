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營救受困伊朗飛官　川普：出動逾170架軍機

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普6日在白宮記者會表示，美軍為營救一架在伊朗境內遭擊落戰機的2名飛行員，出動超過170架軍機與數百名兵力執行任務，行動規模相當罕見。

美軍出動約170軍機營救2飛官「不丟下任何一人」

法新社報導，川普指出，在營救首名飛官的行動中，美軍動用21架軍機；另一名飛官的救援任務則出動多達155架軍機。他並透露，行動期間有2架運輸機陷入沙地無法脫困，最終遭到就地炸毀，以避免裝備落入敵方手中。

CNN報導，這次營救行動除空中兵力外，還投入數百名美軍地面部隊，顯示任務的重要性與風險程度。

川普警告洩露美軍消息媒體：將面臨法律後果

此外，川普在記者會上警告媒體，要求交代洩露美軍飛行員在伊朗失蹤消息的來源，否則將面臨法律後果。他說，「我們將找上發出這則消息的媒體公司，告訴他們，『這關乎國家安全。交出消息來源，否則就去坐牢。』」但未指明是哪家媒體。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）則向媒體表示，情報單位在營救過程中執行一項「欺敵行動」，藉此混淆伊朗方面的搜索方向。他說，「中情局執行一項欺敵行動，以混淆當時正拼命搜尋我方飛行員的伊朗人。」並透露其中一名飛行員曾躲藏於山區，最終成功獲救。

目前美方尚未進一步說明兩名飛行員的完整狀況，相關行動細節仍有待後續公布。

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