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台灣告別非洲豬瘟！　賴清德：亞洲唯一三大豬病非疫國

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲台灣告別非洲豬瘟，重返非疫國行列。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德6日晚間宣布，世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列，也成為目前亞洲唯一三大豬病非疫國。

賴清德感謝防檢疫夥伴及全民配合　制度與專業贏得國際信任

賴清德表示，能在短時間內通過嚴格審查，關鍵在於台灣長期建立的制度與專業。從疫情監測到應變、從邊境到產業端，一步步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

他強調，這項成果，屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴。衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員，以及投入其中的專家學者，「因為各位的專業與堅持，我們才能成功守護台灣豬。」

為此，賴清德感謝全體國人，「每一次出入境的自律配合、每一份對防疫工作的理解與支持，都是這道防線不可或缺的一部分。」未來，政府將持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際，讓「台灣豬」繼續在世界飄香！

台灣疫情1個月內清零　重返三大豬病非疫國

農業部6日指出，去年10月21日非洲豬瘟案例發生後，在產官學界通力合作下，成功將疫情圍堵於單一案例場，並於1個月內達成清零目標，隨後依 WOAH 規範，於今年2月21日提交申請，1個多月即通過審查，重獲非疫地位，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

為維繫非洲豬瘟防疫成果，農業部持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置 AIoT 蒸煮監控系統與廚餘運輸車 GPS 管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，運用科學數據落實監控機制。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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