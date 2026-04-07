川普伊朗拒停火方案！美股震盪收紅　台積電ADR小漲近1%

▲美股震盪收紅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股6日震盪以接近持平的位置收高；美國總統川普在周二（7）日期限逼近之際升高對伊朗的軍事威脅，加上伊朗仍拒絕目前所有的停火方案，使市場原先對停火前景的期待降溫，但四大指數終場仍全數收紅。台積電終場小幅上漲近0.8%。

道瓊工業指數終場上漲165.21點，或0.36%，收46669.88點。

那斯達克指數上漲117.16點，或0.54%，收21996.34點。

標普500指數上漲29.14點，或0.44%，收6611.83點。

費城半導體指數上漲82.72點，或1.06%，收7916.11點。

特斯拉收盤下跌7.77美元，或2.15%，收352.82美元。輝達上漲0.25美元，或0.14%，收177.64美元。台積電ADR上漲2.69美元，或0.79%，收341.73美元。

川普在白宮記者會表示，若伊朗未於7日晚間期限前同意重新開放荷莫茲海峽，「整個國家可能在一夜之間被摧毀」；他也暗示，美方軍事行動最快可能於隔夜展開。

伊朗則透過巴基斯坦等中介正式拒絕停火提議，並提出永久結束戰爭、解除制裁、戰後重建與確保航道安全等條件；伊朗方面強調，不會接受缺乏保障的短期停火方案。