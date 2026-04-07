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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程，展開為期6天的訪陸之行。這是睽違十年之後，再有國民黨現任主席訪問大陸。陸方日前公布消息時，特以「中共中央和習近平總書記歡迎並邀請」作為表述，凸顯本次訪問的高規格。

回顧過往，共有5次國民黨現任主席訪問大陸，並與中共中央總書記會見的紀錄，包括連戰、吳伯雄（兩次）、朱立倫、洪秀柱。鄭麗文於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問，將成為第5位「登陸」的黨主席，並舉行歷史性「鄭習會」。

一、2005年連戰：兩岸分治後首訪大陸的「和平之旅」

1949年之後，國共兩黨曾長期隔海對峙，直到2005年，時任國民黨主席連戰一行近70人，於4月26日至5月3日赴江蘇、北京、陝西、上海等地，展開「和平之旅」，成為兩岸分治後，首位踏上大陸的國民黨最高領導人。

4月29日，連戰與時任中共中央總書記胡錦濤在北京人民大會堂北大廳進行歷史性會見，隨後至福建廳舉行會晤，為首次「連胡會」。雙方達成五點共識：一、在「九二共識」基礎上恢復兩岸協商談判；二、促進終止敵對狀態，達成和平協議；三、促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制，包括推進雙向直航、三通和農漁業合作、共同打擊犯罪等；四、促進協商台灣參與國際活動；五、建立國共定期溝通平台。

這是連戰唯一一次以現任黨主席身份訪問大陸，此後，他多次以榮譽主席身份再訪，總計舉行過12次連胡會、4次連習會。

二、2008年吳伯雄：首次兩岸執政黨領導人會晤

2008年5月20日，馬英九正式就任中華民國總統。數日後，時任國民黨主席吳伯雄於5月26日至5月31日率團訪問南京、北京、上海。5月28日下午，時任中共中央總書記胡錦濤在北京人民大會堂會見吳伯雄一行，這是1949年以來，兩岸執政黨領導人的首次會晤，亦為首次「吳胡會」。

吳伯雄行前會晤馬英九，被認為是替「吳胡會」加持份量，同時「代為傳話」的意味濃厚。馬英九表示，雖然兩岸的往來以陸委會和海基會為主，但是國民黨和中國共產黨之間的互動，可以作為兩岸之間聯絡的第二軌道。同年6月，海基會與海協會便召開首度的「江（炳坤）陳（雲林）會」。

三、2009年吳伯雄：雙方倡兩岸經濟合作

2009年5月25日至6月1日，吳伯雄第二度以黨主席身份訪問北京、重慶、杭州、南京，並於5月26日與時任中共中央總書記胡錦濤會面，為第二次「吳胡會」。胡錦濤當時強調，要推進簽定兩岸經濟合作協議，並爭取下半年開始協商談判。隔年6月29日，海基、海協兩會完成「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）簽署。

四、2015年朱立倫：習近平上台後國共領導人首會

在2014年太陽花運動之後，時任總統馬英九的民望跌至谷底，兩岸政策受挫。2015年5月2日至4日，時任國民黨主席朱立倫率團訪問上海、北京，他於上海參加第十屆兩岸經貿文化論壇（俗稱國共論壇）等活動。

隨後於5月4日，「朱習會」在人民大會堂福建廳舉行，成為習近平2012年11月就任中共中央總書記以來，國共現任領導人的首度會面。朱立倫將「九二共識」詮釋為「兩岸同屬一中，但內涵不同」，並將習近平的「亞洲命運共同體」論，改成「兩岸命運共同體」：「兩岸好，亞洲才會好，亞洲好，兩岸才會更好」。

五、2016年洪秀柱：國民黨失去政權後首訪陸

經歷2015年10月的「換柱」事件、2016年3月補選成為國民黨主席，再到2016年5月國民黨正式交出執政權，洪秀柱於兩岸關係具有高度不確定性的背景下，於2016年10月30日至11月3日率團訪問南京、北京。

11月1日，洪秀柱在北京與習近平會面，這也是國民黨成為在野黨後的首次兩黨領導人會面。洪秀柱表示，因為官方溝通管道阻絕，國民黨「責無旁貸」地擔任起民間持續交流的橋樑。隔日，洪秀柱出席兩岸和平發展論壇（前身為兩岸經貿文化論壇）。

六、2026年鄭麗文：訴求兩岸和平、牽動年底選舉

鄭麗文去年11月擔任黨主席之後，多次公開提及與習近平見面的意願。在陸方宣布邀訪之後，鄭麗文隨即表態「感謝並欣然接受」，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。

鄭麗文另於中外記者會上強調，此訪將繼續在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」的基礎上，向台灣人民也向全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危。

鄭麗文將於訪問的最後一站北京，與習近平舉行會見，屆時鄭麗文如何闡述國民黨的兩岸立場，以及習近平是否有對台新論述，甚至雙方達成何共識，皆受到高度關注。台灣將在年底舉行九合一選舉，在兩岸關係高度緊張的當下，鄭麗文此訪能否為國民黨和選舉加分，很快就會揭曉。

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