iOS26.4更新果粉回報「耗電大增」　蘋果公告給解答

記者蘇晟彥／綜合報導

iOS 26.4在近期釋出，其中不少用戶困擾的「鍵盤精確度」進行改善，讓不少人立刻下載更新版本。但在更新後，有部分用戶反應「用電量大增」，電池在短時間內就用完或是出現發燙狀況，對此，其實蘋果在去年的更新公告中就指出，在重大版本更新後，將會短暫的影響電池續航時間、散熱性能，但在經過一定時間適應後將會恢復正常。

在去年的蘋果公告中指出，在iOS 26版本更新完成後，特別是重大版本更新後，用戶可能會注意到電池續航時間和散熱性能暫時受到影響。這是正常現象，因為您的裝置需要一些時間在背景完成設定過程，包括為搜尋建立資料和檔案索引、下載新資源以及更新應用程式，官方會持續透過軟體更新來優化這些功能，以確保出色的電池續航力和流暢的使用者體驗。

對此，官方給出幾個時間，在正常狀況下，更新後1-2天內耗電、發熱會最明顯，通常在3-5天後手機耗電量將會恢復正常，一般來說，更新越多內容，這樣的狀況會越明顯。

此外，如果在這個時間點後還是出現一樣狀況，建議觀察其他用戶反饋，來確定是否是因為版本導致。同時也可以檢視電池健康度、應用程式兩部分，來確定是否有不正常的耗電狀況，以確保手機壽命。