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急診討椅子坐遭酸「沒收服務費」　病患嗆護理師「瘋查某」判4月

▲中年男大暴走對女護理師呼巴掌。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中一名林男在急診不想坐在床上，跟護理師討椅子坐，挨酸又沒收服務費，結果林辱罵瘋查某，遭判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名林男到中山附醫急診室治療，質問護理師為何沒給自己「椅子坐」，被護理師反酸「沒收10％服務費就不錯了」，林男氣得逼問護理師嗆「瘋查某」，還拿批價單朝醫生揮舞，最終被依醫療法判4月徒刑，併科3萬罰金。

去年1月26日傍晚，林男因為手部受傷到中山附醫治療，因為不耐久候，且不滿包紮時護理師沒有讓自己坐下，離開診間後又擅自闖入，手持批價單朝一名林姓醫師揮舞，護理站2名護理師上前安撫，導致醫療業務中斷，林男仍氣不過，朝護理師罵「瘋查某」，經保全人員將人勸離，林男仍不願離去，直到員警到場，才結束糾紛。

林男事後遭護理師提告，但他辯稱，是護理師替自己處理傷口時，「叫我坐在床上，我說難道不應該弄一張椅子給我坐嗎？護理師回答『沒給你加10％服務費就不錯了』，後來我問要去哪繳服務費，醫生叫我去櫃台，櫃台說『沒有這種東西』，才回去質問『現在什麼意思？』並喃喃自語『瘋查某』，不是對著護理師說。」律師則說，雙方只是因為收費問題吵架，沒有針對護理師辱罵，請求無罪。

護理師則證稱，林男不斷進入診間詢問「要等多久？」輪到他時態度就很不好，質問「你們服務態度是這樣子 ？讓病人站著？」等他數落完後，才說「先生請你注意你的態度，我沒也沒有跟你收服務費。」

護理師表示，林男不斷碎唸，還有其他病人要看診，都被中斷，且當時醫師在處理腹部出血傷患，遭林男逼近揮舞批價單。

法院認為，林男所稱「瘋查某」已經具有針對性與攻擊性，是侮辱與貶低用詞，足以造成告訴人認為遭受人格攻擊。又，林男無視急診室繁忙，稍有分神可能造成不可挽回閃失，前後影響看診20分鐘。

中院認為，林男遇事不能理性溝通，動輒不順心發難，又不體恤醫事人員辛勞，僅因自身需求未能滿足，就妨害醫事人員執行業務，犯後毫無悔意，依照妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，併科罰金3萬元。

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