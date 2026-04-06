清明收假日遇濃霧攪局！金門往台灣取消22航班影響2175人

▲清明返程遇濃霧，金門往台灣取消22航班影響2175人。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導



清明連假最後一天，金門空中交通受濃霧影響大亂，今（6）日金門飛往台灣各地共取消22架次航班，影響逾2千名旅客。不過隨天候轉穩與疏運機制啟動，晚間航班運作順暢。

依據金門航空站統計，當日國內線離站共22班次，提供1996個座位，含不佔位嬰兒實際載客2011人，平均載客率達100.75%；到站同為22班次，載客1932人，載客率96.79%。整體44班次共提供3992座位，載運3943人，平均載客率98.77%，顯示航班幾近滿載，疏運需求強勁。

不過受濃霧影響，當日仍有22架次航班取消，金門飛往台北航線5架次影響783人，台中航線7架次影響692人，高雄航線7架次影響490人，台南航線2架次影響140人及嘉義航線1架次影響70人。

此外，為疏散滯留人潮，民航單位啟動「B計畫」疏運機制，由「新金祥龍」號於下午14時08分自水頭港開往嘉義布袋港，載運310名旅客離開金門，有效紓解現場壓力。

金門航空站表示，晚間末班機已於22時26分順利起飛，整體疏運作業已告一段落。未來仍將視天候狀況，機動調整航班與備援運輸，確保旅客順利返程。