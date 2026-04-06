精準醫療先打破語言隔閡！　聖馬爾定許明恩醫師自學雙語提升診斷力

▲▼ 聖馬爾定許明恩醫師苦學東南亞語 成為外籍移工最暖心後盾 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



在醫療診間，語言隔閡往往是精準醫療的最大障礙。天主教聖馬爾定醫院職業醫學科許明恩醫師，為了打破這道高牆，公餘時間自費聘請家教苦學印尼語與越南語。如今，他能以母語與外籍移工溝通，不僅消解了病患就醫的焦慮，更讓職災診斷不再因「雞同講講」而產生誤差。

許明恩醫師表示，職業醫學科極度依賴詳盡的工作史調查。過去外籍移工常因無法準確描述疼痛感或接觸物質，導致醫療判斷出現落差。自從他能以印尼語、越南語詢問工作細節後，病患往往眼睛一亮，緊繃的神情瞬間放鬆。曾有一位受嚴重濕疹困擾的越南籍移工，在許醫師直接以母語問診下，才釐清工作中的過敏原，成功判定為職業性皮膚病並改善病況。

聖馬爾定醫院作為嘉義地區唯一榮獲勞動部認可的「職業傷病診治」及「職災職能復健」雙專責醫院，肩負守護基層勞工的重任。許明恩強調，移工多從事高風險行業，透過母語溝通，能更有效地推展衛教、預防職業傷病。他希望透過語言的力量，讓這些離鄉背井的勞工在不幸發生職災時，能清楚自身權益並獲得最適切的治療，讓職業醫學團隊成為所有勞工最堅實、無國界的後盾。