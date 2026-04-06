　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙手法升級　新北女子網購被要求「翻拍付款碼」慘噴300萬

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

▲詐騙手法又升級，結合行動支付與視訊引導，已有人被騙300萬。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

警政署刑事警察局指出，詐騙集團近期手法再度升級，結合行動支付與視訊引導等方式，誘騙民眾提供「TW QR Code（台灣Pay付款碼）」與「無卡提款QR Code」，進而盜取被害人財產，目前已有被害人單案損失超過300萬元，呼籲民眾警惕類似手法。

假網拍結合視訊　誘導操作金融功能

刑事警察局指出，詐騙集團常以「假網拍」或「協助退款、驗證帳戶」等名義，透過通訊軟體LINE發起視訊通話，一步步引導被害人操作行動支付或網銀App，甚至假冒金融監督管理委員會或銀行客服人員，營造官方介入的假象，降低戒心。

過程中，詐騙集團成員會要求開通並操作「TW QR Code（台灣Pay付款碼）」及「無卡提款QR Code」等功能，並同步監看手機畫面，掌握操作進度。

翻拍QR Code規避防護　資金迅速遭盜

警方說明，若遇到App具備截圖限制，詐騙集團還會指示被害人使用另一支手機翻拍條碼並回傳，以繞過安全機制，取得交易憑證。

由於付款碼與無卡提款QR Code等同支付與提領權限，一旦外流，資金可在短時間內被盜用，且跟傳統轉帳不同，這類交易無法顯示收款對象，導致未來追查困難。

實例損失逾300萬　多管道轉移資金

新北市有一名陳姓女子遭類似手法詐騙，她被詐團以「帳戶未驗證」為由誘導操作，多次翻拍付款碼與提款QR Code，導致資金遭分次盜用。

其中付款碼被盜刷約60萬元，無卡提款提領約41萬元，其餘款項則透過寄送現金包裹及購買遊戲點數等方式轉移，整體損失超過300萬元。

警方籲冷靜查證　勿提供任何付款碼

刑事局分析，此類手法利用即時支付與遠端操控特性，相較傳統詐騙更具迷惑性與即時性，呼籲民眾凡遇要求提供付款碼、無卡提款QR Code，或指示開啟視訊操作金融功能時，務必提高警覺，若有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線查證，避免依指示操作，以防財產損失擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝
鄭麗文明赴陸　與丈夫「雲南祭祖」照片曝光
春捲攤爆140人中毒　專家示警：食物勿放「危險溫度」逾2小時
明天全台降溫有雨　中部以北防劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙手法升級　新北女子網購被要求「翻拍付款碼」慘噴300萬

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

詐騙手法升級　新北女子網購被要求「翻拍付款碼」慘噴300萬

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

16706人湧澄清湖、台鋼雄鷹主場開幕戰破紀錄　領隊劉東洋感性謝高雄

台鋼大王回來了！王柏融單場雙響灌5打點　說自信的感覺回來了

要爭取100%容積獎勵！ 大直儒玉、南機場單元4公辦都更正式招商

法國YTR酷遭爆「酸台人自卑」　吳鳳喊話護台灣：不要過度謙虛

王柏融找回中職最強打者丰采？洪一中：不管多久能夠回來最好

詐騙手法升級　新北女子網購被要求「翻拍付款碼」慘噴300萬

《柯南》30周年咖啡廳亮相　「倫敦冰淇淋吐司」紀念甜蜜時光

專訪／嫁劉俊謙半年還沒蜜月！蔡思韵被催生「機智神回」長輩笑了

金門傳盜墓！陳家人掃墓驚見被挖洞　古蹟陳顯墓墓龜疑遭破壞

從國中就全能！陳俊秀憶從小對戰林哲瑄　林泓育：他就是拚到底

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

即／台中15歲少年停車場內毆打爸媽！

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

更多熱門

相關新聞

搶國銀第一　永豐銀JCB卡正式支援Google Pay

搶國銀第一　永豐銀JCB卡正式支援Google Pay

永豐銀行今（31）日宣布，成為首波正式支援JCB信用卡綁定Google Pay行動支付的國內銀行業者。

不是備份！換新手機「最怕1關卡」最耗時

不是備份！換新手機「最怕1關卡」最耗時

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯

最新詐騙！警揭「可惡手法」喊扯

小餐飲店安心！財部喊「沒有強迫開發票」　曝制度滾動式調整

小餐飲店安心！財部喊「沒有強迫開發票」　曝制度滾動式調整

LINE Pay去年交易量8680億元　今年挑戰兆元規模

LINE Pay去年交易量8680億元　今年挑戰兆元規模

關鍵字：

詐騙手法行動支付視訊詐騙

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面