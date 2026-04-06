詐騙手法升級　新北女子網購被要求「翻拍付款碼」慘噴300萬

▲詐騙手法又升級，結合行動支付與視訊引導，已有人被騙300萬。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

警政署刑事警察局指出，詐騙集團近期手法再度升級，結合行動支付與視訊引導等方式，誘騙民眾提供「TW QR Code（台灣Pay付款碼）」與「無卡提款QR Code」，進而盜取被害人財產，目前已有被害人單案損失超過300萬元，呼籲民眾警惕類似手法。

假網拍結合視訊 誘導操作金融功能

刑事警察局指出，詐騙集團常以「假網拍」或「協助退款、驗證帳戶」等名義，透過通訊軟體LINE發起視訊通話，一步步引導被害人操作行動支付或網銀App，甚至假冒金融監督管理委員會或銀行客服人員，營造官方介入的假象，降低戒心。

過程中，詐騙集團成員會要求開通並操作「TW QR Code（台灣Pay付款碼）」及「無卡提款QR Code」等功能，並同步監看手機畫面，掌握操作進度。

翻拍QR Code規避防護 資金迅速遭盜

警方說明，若遇到App具備截圖限制，詐騙集團還會指示被害人使用另一支手機翻拍條碼並回傳，以繞過安全機制，取得交易憑證。

由於付款碼與無卡提款QR Code等同支付與提領權限，一旦外流，資金可在短時間內被盜用，且跟傳統轉帳不同，這類交易無法顯示收款對象，導致未來追查困難。

實例損失逾300萬 多管道轉移資金

新北市有一名陳姓女子遭類似手法詐騙，她被詐團以「帳戶未驗證」為由誘導操作，多次翻拍付款碼與提款QR Code，導致資金遭分次盜用。

其中付款碼被盜刷約60萬元，無卡提款提領約41萬元，其餘款項則透過寄送現金包裹及購買遊戲點數等方式轉移，整體損失超過300萬元。

警方籲冷靜查證 勿提供任何付款碼

刑事局分析，此類手法利用即時支付與遠端操控特性，相較傳統詐騙更具迷惑性與即時性，呼籲民眾凡遇要求提供付款碼、無卡提款QR Code，或指示開啟視訊操作金融功能時，務必提高警覺，若有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線查證，避免依指示操作，以防財產損失擴大。