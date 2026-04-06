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左顧右盼露餡！　毒品人口攜安非他命、毒煙彈當場被逮

▲台南市警五分局警方查獲羅姓男子持有安非他命及依托咪酯煙彈，依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局警方查獲羅姓男子持有安非他命及依托咪酯煙彈，依法送辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修5日下午執行查緝勤務時，憑藉敏銳觀察力，於臨安路發現一名男子上計程車前頻頻左顧右盼、神情可疑，隨即尾隨並通報線上警力支援，成功查獲羅姓男子持有毒品安非他命及依托咪酯煙彈，當場將其查緝到案，全案依毒品危害防制條例移送台南地方檢察署偵辦。

警方指出，當日下午5時許，蘇敬修於臨安路執勤時，見羅姓男子準備搭乘計程車，但舉止異常，不時觀察周遭環境，疑似有意規避查緝，遂提高警覺，於後方尾隨並通知支援警力。

警方一路掌握動態，羅男於北區大興街下車後，仍持續左顧右盼，行徑更加可疑，員警遂上前盤查，經查發現其為列管毒品人口，進一步搜索後，在其身上查獲安非他命1包，以及電子煙煙彈與煙油等物品。


警方表示，現場對查扣物進行初步檢測，煙彈與煙油均呈現毒品依托咪酯反應，羅男尿液初篩亦對安非他命及依托咪酯呈陽性反應，顯示其涉毒情形明確。警方隨即依法帶回偵辦，訊後依毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地方檢察署。


第五分局強調，毒品危害社會甚鉅，警方將持續強化查緝力道，秉持「向上溯源、往下緝毒」原則，全力打擊毒品犯罪，淨化轄區治安環境，守護市民安全，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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