高雄春捲攤爆140人中毒　專家示警：食物勿放「危險溫度」逾2小時

▲清明連假爆發大規模食物中毒！高雄百人吃春捲出事。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許力方／綜合報導

高雄市苓雅區正義市場爆發春捲攤集體食物中毒事件，截至6日已有140人就醫，高雄市衛生局已要求業者暫停營業，並加重裁罰144萬，初步檢驗結果為沙門氏菌陽性。長庚醫院毒物科醫師顏宗海提醒，春捲配料若長時間置於室溫，容易落入細菌孳生的「危險溫度」，建議勿超過2小時。

危險溫度成關鍵

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顏宗海接受《自由時報》訪問時指出，醫學上所稱的「危險溫度」介於攝氏7度至60度之間，而一般室內環境約20多度，正好處於細菌最容易繁殖的範圍。常見可能引發食物中毒的病原，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及沙門氏菌，都容易在此溫度區間快速孳生。

▲140人吃春捲攤驗出沙門氏菌。（圖／記者吳世龍攝）

他表示，春捲（潤餅）常見配料如高麗菜、豆干、豆芽菜、蘿蔔絲及花生粉等，多數屬即食食材，若放置室溫過久，極易遭環境中的細菌污染，進而導致食物中毒，因此建議春捲配料在室溫下放置超過2小時後，風險將明顯上升，長時間保存應放冰箱冷藏，維持在4度以下，避開細菌活躍生長的溫度區間。

至於常見症狀，顏宗海說，患者多半會出現急性腸胃炎反應，包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，部分個案也可能伴隨發燒等症狀。