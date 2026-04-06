南投推戒菸雙重獎勵　成功者有機會抽中8萬元+5000元提貨券

▲南投推戒菸雙重獎勵，成功戒菸最高抱回8萬元。（圖／達志示意圖）

記者高堂堯／南投報導

為守護縣民健康、打造無菸宜居城市，南投縣衛生局結合全國「2026戒菸就贏」活動，推出「戒菸馬上行，健康不停蹄」獎勵計畫和「中央＋地方雙重獎勵」機制，鼓勵吸菸民眾勇敢踏出戒菸第一步，不僅能重拾健康，更有機會獲得最高8萬元獎金。

縣府衛生局指出，依據世界衛生組織（WHO）資料，全球每年約有超過800萬人死於菸害；戒菸帶來的健康效益從「當下」就開始：戒菸48小時，體內尼古丁清除、味覺嗅覺改善，戒菸2至12週，血液循環與肺功能明顯提升，長期戒菸，大幅降低心血管疾病與癌症風險；雖然初期可能出現焦慮、煩躁等戒斷症狀，但多在3至4週內逐漸緩解，撐過關鍵期，就是邁向健康人生的重要轉折。

衛生局表示，衛福部「2026戒菸就贏」活動持續推出高額獎金，採兩人一組報名（吸菸者＋見證人），戒菸成功者就有機會獲得最高8萬元獎金；南投縣再加碼抽出5組戒菸成功獎，每組可獲5000元提貨券，另有50名的專屬獎勵，只要透過該縣合約醫事機構接受戒菸服務並完成相關流程，即可取得抽獎資格，每人可獲1000元提貨券。

衛生局長陳南松表示，該縣已建構完整戒菸支持網絡，全縣衛生所與合約醫療院所均提供戒菸服務，透過醫師與藥師專業協助，大幅提升戒菸成功率；免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63，詳情請洽各鄉鎮市衛生所或縣府衛生局049-2203785。