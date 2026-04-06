　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

▲▼2026世足賽。（圖／翻攝FIFA）

▲2026世足賽。（圖／翻攝FIFA）

文／中央社

2026年世界盃足球賽決賽週將於6月舉行，有中國商家表示，去年世足賽預賽期間，中國的球衣賣家已經歷一輪爆單，預計決賽週開始後將迎來第二輪爆單，並預計此屆世足賽期內線上銷量較上屆增長近50%，線下銷量增長約30%。

據第一財經4日報導，從事足球相關產品生產10年的廣東球衣賣家陳寧（化名）表示，世足賽相關產品的銷售週期長達一年，自去年5月陸續收到訂單，去年10月出現第一波高峰，當時工廠連續加班半個月，有時需要加班至凌晨兩、三時才能處理好當天的貨品。

陳寧表示，隨著決賽週日子愈來愈近，他接到了不少大單，其中一位美國客戶先後兩次下單，購買超過6萬件。陳寧估算，相較於上一屆世足賽，此次世足賽週期內線上銷量增長近50%，線下銷量增長約30%。

陳寧表示，雖然世足賽期間銷量可能爆發性增長，但更希望銷量長遠可穩定增長。上屆世足賽後其公司繼續發展中東市場，希望此屆世足賽後北美和拉美市場也可持續增長。

義烏金尊獎盃獎牌負責人陳顯春預計，世足賽決賽週開賽時，周邊產品如鑰匙扣、徽章將迎來新一輪訂單小高峰。目前團隊正在為後續訂單做準備，包括提前設計和打樣。

陳顯春表示，美加墨世足賽的訂單增長明顯，線下銷量比上一屆世足賽增長30%，線上銷量則增長約60%。很多老客戶選擇直接在線上下單，也有新客戶專程飛到義烏溝通。

本色智庫執行院長張周平表示，隨著世足賽小組賽、淘汰賽推進，針對黑馬球隊、晉級球隊的追加訂單將爆發。特別是決賽週前後，訂單或將達到峰值。

中國體育用品業聯合會的數據顯示，2025年體育用品業全年出口281.63億美元。義烏海關的統計數據顯示，2025年前7個月，義烏體育用品及設備出口總額達67.8億美元，年增16.8%；其中對美國、加拿大、墨西哥這三個世足賽主辦國的出口額為18.8億美元，年增10%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地　厲旭醫院守整晚
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

鄭麗文明赴陸　與丈夫「雲南祭祖」照片曝光

嚴懲行業「內鬼」！陸三大部門整治個資黑產鏈

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

鄭麗文明赴陸　與丈夫「雲南祭祖」照片曝光

嚴懲行業「內鬼」！陸三大部門整治個資黑產鏈

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【這舌頭沒在開玩笑】台灣山羌竟然能舔到眼睛！原來是愛乾淨的好寶寶～

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

老後如何「善終走得快？」　

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥 持續一年20分鐘全賣完

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

更多熱門

相關新聞

中華女足0比4輸北韓　拚世足賽未絕望

中華女足0比4輸北韓　拚世足賽未絕望

2026亞洲盃女足賽今進行關鍵的世足資格附加賽，中華女足遭遇世界排名第10、曾3度封后的北韓女足。這場比賽攸關是否能直接取得世界盃門票，結果北韓靠著洪成玉上演帽子戲法，以4比0勝出，順利晉級世足。中華女足則確定轉入後續的洲際附加賽，續拚最後機會。

2026年世足賽　5大賽事重點一次看

2026年世足賽　5大賽事重點一次看

2026點賽事　亞運、世足賽聖戰到來

2026點賽事　亞運、世足賽聖戰到來

加航推美加機票85折優惠　「免費中停」享一票玩日韓等4國

加航推美加機票85折優惠　「免費中停」享一票玩日韓等4國

年度10大事件／日本雙殺前世界盃冠軍

年度10大事件／日本雙殺前世界盃冠軍

關鍵字：

世足賽

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面