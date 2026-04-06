鄭習會在即　傅崐萁讚「兩岸轉捩點」：國民黨選擇對人民最有利道路

▲國民黨主席鄭麗文、傅焜萁日前一同出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文明率團訪中，依序前往江蘇、上海與北京，並可能與中共中央總書記習近平會面。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（6日）表示，「鄭習會」是為台灣開路的關鍵契機，也是兩岸關係的轉捩點，國民黨選擇的一條對人民最有利的道路——和平、穩定、繁榮，這不只是國民黨的立場，而是面對戰爭與和平的選擇。

傅崐萁6日以「為台灣生民立命」為題表示，鄭麗文不計榮辱，勇敢破冰，當世界動盪不安，戰火陰影籠罩區域安全之際，台灣更需要的是冷靜與遠見，而不是情緒與對抗。此刻，鄭麗文即將率團訪問大陸，並與習近平舉行「鄭習會」，這不僅是一場會面，更是一道為兩岸降溫、為台灣開路的關鍵契機。

「國民黨打開交流之門，民進黨關上台灣出路」。傅崐萁說，2024年520前夕，他率領共17位立委訪問大陸，勇敢破冰希望透過務實溝通，為兩岸關係打開多個關鍵突破口，促成大陸開放團客前往馬祖旅遊、推動文旦柚等農特產品解禁登陸，以及協調增加30個空運直航點，國民黨竭盡全力，就是希望在賴清德於520就任前，替兩岸觀光與經貿鋪好路、打好底，用交流取代對抗，用合作降低風險，讓和平緩解衝突，回復2016年前的兩岸和平繁榮發展。

傅崐萁表示，然而令人遺憾的是，這些得來不易的成果，卻在賴清德執政之後遭到全面推翻。不僅政策急轉彎，讓交流停滯，甚至動用全國網軍綠嘴綠團，鋪天蓋地抹紅抹黑潑糞，將促進兩岸和平的努力扭曲為政治攻擊工具，甚至進一步操作成大罷免的理由，這樣政治操作犧牲的是台灣的老百姓、農民、與年輕世代的未來。

傅崐萁表示，國民黨選擇打開和平之門，民進黨則選擇製造衝突，長期以來不斷操作對立，讓台海局勢瀕臨危險邊緣，從軍事對峙到經濟脫鉤，製造的是恐懼與不安，承受代價的卻是台灣的百姓與產業，換來的是觀光停滯、農產受阻、產業外移、青年焦慮。所以若能透過制度化交流重新打開通路，農民的辛勞將得到更好的回報；觀光若能恢復往來，旅宿、餐飲、交通等百工百業都將再現榮景。

「破冰，才能破局。鄭習會就是兩岸關係的轉捩點。」傅崐萁說，鄭麗文此行是責任的承擔，更是勇氣的展現。面對複雜的兩岸局勢，國民黨選擇的一條對人民最有利的道路——和平、穩定、繁榮。這不只是國民黨的立場，而是面對戰爭與和平的選擇，因為「和平」維持現狀更是2350萬台灣人民共同的心願，而非口號式的「抗中保台」。