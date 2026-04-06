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觀世音菩薩聖誕　蘇巧慧：廟宇是推動社會公益重要基地

▲▼蘇巧慧與水獺媽媽粉絲「小水獺」合照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧與水獺媽媽粉絲「小水獺」合照。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

清明連假最後一天，適逢農曆二月十九日觀世音菩薩聖誕，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（6日）行程滿檔，展現「把長跑當短跑衝刺」的體力與決心，拜訪多個廟宇參香祈福，還巧遇其Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》粉絲「小水獺」，小粉絲主動上前擁抱，更喊「水獺媽媽加油！」替蘇巧慧送上祝福，現場氣氛溫馨又熱絡。蘇巧慧說，非常感謝每一間廟宇的熱情安排，和每位市民朋友的支持與鼓勵，她會持續把握每一分每一秒，爭取更多民眾的認同。

清明連假最後一天，適逢農曆二月十九日觀世音菩薩聖誕，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（6日）行程滿檔，展現「把長跑當短跑衝刺」的體力與決心，一早從八里開跑，隨後前往中和、林口等地，包含八里米倉南海觀音佛祖廟、八里西龍巖、中和南山觀音寺，以及林口竹林山觀音寺等多間廟宇參香祈福。

▲▼蘇巧慧拜訪林口竹林山觀音寺。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧拜訪八里西龍巖。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧拜訪八里米倉南海觀音佛祖廟。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧表示，新北市具備現代化都市面貌，更擁有深厚的宗教文化底蘊，而廟宇不僅是地方信仰中心，更是凝聚社區情感、推動社會公益的重要基地。蘇巧慧特別感謝每一間廟宇現場與會人員，說明自己和眾人雖然在不同崗位，「但都抱持著一份赤誠之心在為地方服務」，也期許這份善念能持續傳遞，造福社會。

回顧四天清明連假，蘇巧慧的腳步遍及新北各個角落。除了今日接連到多間廟宇參香祈福，日前她也出席由新北市議員山田摩衣舉辦的兒童節親子活動，與現場家長交流育兒政見；週六不畏風雨，前往中和景新街市場掃街，隨即又到新店、烏來等地與新北市議員陳乃瑜、馬見Lahuy．Ipin，議員參選人陳韋任，以及烏來區區民代表布落·馬信，一起傾聽基層心聲。

今日拜廟行程包含前立委江永昌，新北市議員鄭宇恩、張維倩、張嘉玲、李宇翔，議員參選人游明諺、張志豪、戴翎育等人陪同。蘇巧慧表示，日前她已經提出「六大福利政見」，期盼為市民朋友減輕家庭照顧壓力，未來她將持續帶領新北隊深入大街小巷，共同提出更多照顧市民、促進產業、提升城市競爭力的政見，一起讓新北更好。

▲▼蘇巧慧拜訪中和南山觀音寺。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼蘇巧慧拜訪中和南山觀音寺。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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