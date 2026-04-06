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台中國際動漫節4天湧入32萬人次　何欣純：應援在地IP打造動漫之都

▲▼民進黨台中市長參選人、立委何欣純把握清明連假最後一天，前往台中國際動漫節參觀。（圖／何欣純辦公室提供）

▲何欣純前往台中國際動漫節參觀。（圖／何欣純辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（6日）把握清明連假最後一天，前往台中國際動漫節參觀。主辦單位介紹說明，今年4天展期共吸引32萬人次進場，除中部5縣市外，更吸引3分之1人次來自外縣市，整體消費力也高於往年。何欣純表示，這顯示台中發展動漫產業已有厚實基礎，未來有條件朝全城應援「動漫之都」邁進。

何欣純表示，這次到現場最深的感受，就是動漫早已不是特定年齡層的興趣，而是跨世代的共同語言。現場不只有年輕人，還看到「一代漫、二代漫，甚至還有三代同台漫」一起觀展，代表動漫文化已從次文化走入日常生活，也成為帶動城市文化與消費的重要力量。

何欣純指出，未來台中推動動漫發展，不能只停留在單一展覽活動，而是要朝全市整合方向來做。台中擁有眾多青年人口、年輕家庭與中台灣核心優勢，可借鏡高雄發展演唱會經濟的模式，結合城市空間、商圈活動、餐飲住宿與交通接駁，讓外縣市遊客不只是來看展，也願意留在台中消費、住宿，進一步把人潮轉化為城市經濟效益。

對於明年台中國際動漫節將移師台中國際會展中心舉辦，何欣純表示，現場不少動漫迷最擔心的就是交通問題。未來若有機會承擔市政責任，一定會主動協助交通接駁與疏導，讓動漫迷來到台中有更方便、更友善的參展體驗。

▲▼民進黨台中市長參選人、立委何欣純把握清明連假最後一天，前往台中國際動漫節參觀。（圖／何欣純辦公室提供）

何欣純也提到，自己長期關注台中動漫文化發展，過去一路為國家漫畫博物館留在台中奔走。國漫館選址歷經多年波折，她始終主張「國漫館不能離開台中」，並多次在立法院質詢文化部、安排實地考察，最終促成文化部與台中市政府達成共識，讓東側基地於2023年底順利營運，也讓台中擁有一座國家級文化地標。

何欣純表示，未來若當選市長，除持續推動原創漫畫補助、動畫創作鼓勵、人才培育及國際大型活動，也將以國家漫畫博物館為核心，串聯歷史建築群，打造兼具歷史底蘊與動漫創意的文化廊帶。

她也主張，未來可推動公車亭、街道家具與本土動漫IP結合，並支持在國漫館園區常態舉辦Cosplay比賽、同人市集等活動，吸引更多年輕族群親近文化資產，逐步形塑台中鮮明的動漫城市意象。

▲▼民進黨台中市長參選人、立委何欣純把握清明連假最後一天，前往台中國際動漫節參觀。（圖／何欣純辦公室提供）

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