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屏東第一鮪出爐！富漁慶2號奪頭采　4/8東港魚市10點開拍

記者陳崑福／屏東報導

2026屏東黑鮪魚季正式揭開序幕！今年備受矚目的「第一鮪」已正式確認，由琉球籍漁船「富漁慶2號」（CT3-5461）於4月5日上午在台灣西南方海域成功捕獲，並於6日下午經東港區漁會完成驗證程序，確認符合所有規範，奪下年度第一鮪頭銜，將於4月8日上午10點在東港魚市場舉行公開拍賣。

▲琉球籍漁船「富漁慶2號」釣獲今年第一尾黑鮪魚。（圖／東港區漁會提供）

▲琉球籍漁船「富漁慶2號」釣獲今年第一尾黑鮪魚。（圖／東港區漁會提供）

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▲琉球籍漁船「富漁慶2號」釣獲今年第一尾黑鮪魚。（圖／東港區漁會提供）

▲琉球籍漁船「富漁慶2號」釣獲今年第一尾黑鮪魚。（圖／東港區漁會提供）

東港區漁業電台於5日上午11時24分接獲通報，「富漁慶2號」於當日上午9時許，在北緯22度08分、東經118度30分海域捕獲黑鮪魚。船隻隨即全速返港，並於6日清晨6時47分抵達東港，搶得先機。

當黑鮪魚自船艙吊掛現身時，碩大的體型引起現場民眾驚呼連連。經東港區漁會鑑定小組逐一檢視，包括眼睛、嘴部、皮膚光澤與尾鰭顏色，並查驗起鉤錄影畫面，確認為活魚上鉤，且完成去鰓程序後重量超過175公斤標準，最終確認符合「第一鮪」資格，由漁會總幹事鄭鈺宸宣布結果。

67歲的船長洪福家為資深漁人，14歲即投入漁業，已有超過半世紀經驗，此次出港原以捕捉旗魚為目標，未料黑鮪魚意外上鉤。洪福家表示，得知前已有船隻因錄影不符規定而失格，當下格外謹慎，立即以手機完整記錄起鉤過程，確保符合資格，最終如願奪得第一鮪，內心相當激動。

東港區漁會指出，屏東黑鮪魚季自2001年開辦以來，已成為年度重要觀光活動，自2010年後更明確規範「第一鮪」僅限一尾。統計至2026年，累計已拍出30尾第一鮪，其中琉球籍船長占多數，顯示其捕撈實力。

屏東縣政府與東港區漁會表示，4月8日拍賣當天將由縣長周春米親自擔任拍賣官，現場除拍賣活動外，還安排表演節目、闖關遊戲及美食品嚐，包含飯湯與雙糕潤，並準備華僑市場購物券、櫻花蝦罐及咖啡禮券等豐富獎品，邀請民眾共襄盛舉，為5月2日登場的黑鮪魚文化觀光季暖身。

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