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出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝　專家警告：下船前想清楚

（示意圖／Pexels）

▲搭郵輪出國玩有種放鬆感，下船還能飽覽當地風光，受到不少族群喜愛。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

熱愛出國旅遊的民眾除了搭飛機，有一票人更享受搭郵輪，其中熱帶海島度假更是首選目的地之一。然而，旅遊播客節目「The Travel Scouts」近期彙整國際旅遊警示與犯罪數據，點名包括貝里斯、海地、牙買加、墨西哥及千里達及托巴哥在內的五大地區，提醒遊客在下船前須了解當地局勢，避免落入安全陷阱。

根據外媒《紐約郵報》報導，有產業專家與旅遊達人提醒，部分熱門郵輪停靠港口其實潛藏治安風險，旅客在規劃岸上觀光（Excursions）前應務必做好功課。專家分析，貝里斯（Belize）雖然每年吸引近百萬遊客，但其首府貝里斯市（Belize City）目前的治安狀況被美國國務院列為「三級警示」，建議旅客應重新考慮前往。主持人 Jason 指出，貝里斯市的部分區域環境相當複雜且治安堪憂。

同樣被列為三級警示的還有千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）。儘管皇家加勒比、挪威郵輪等大型業者均有停靠該地，但當地因搶劫、綁架及與組織犯罪相關的暴力事件頻傳，專家呼籲遊客若要下船，應選擇由郵輪公司安排的官方行程，而非獨自行動。

牙買加（Jamaica）雖然整體治安有所改善，警示等級降至二級，但在金斯頓（Kingston）與蒙特哥貝（Montego Bay）等特定熱點，風險依舊存在。專家特別提醒，若郵輪停靠這些港口，旅客切記不要私自搭乘計程車或單獨前往偏僻處。

在墨西哥（Mexico）方面，安全程度則呈現「東西兩樣情」。猶加敦半島一側的港口通常被認為是安全的，但太平洋沿岸的馬薩特蘭（Mazatlán）與巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）等地，偶爾會受到卡特爾組織（Cartel）暴力活動的干擾，旅客需提高警覺。

在所有港口中，海地（Haiti）的情勢最為嚴峻，目前處於最高級別的「第四級：請勿前往」警示。受到大規模幫派暴力與政局動盪影響，海地被視為該區域最危險的航點之一。

專家強調，點名這些港口並非要讓旅客感到恐懼或放棄旅遊，而是希望大家能「明智決策」。同時也建議，在出發前應確認各國官方發布的最新旅遊建議，並在風險較高地區採取適當防護措施。唯有事前做足研究，才能在享受奢華郵輪假期的同時，確保自身的人身安全。

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