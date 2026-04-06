「上廁所要嗶員工證」沒人性！苦主曝更扯規定：主管會瞄口袋形狀

▲男友公司要上廁所，得先刷員工證。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，陪男友看公司環境時，發現廁所竟要刷員工證才能進，讓她傻眼直呼太誇張，連基本生理需求都被控管。貼文曝光後，不少網友也分享離譜經歷，包括女廁要感應才能進、下班先打卡再繼續做、主管用監視器抓偷懶，甚至假日不加班還得提出看診證明，讓眾人看傻。

一名女網友在Dcard發文表示，之前陪男友去看公司環境時，赫然發現公司廁所必須感應員工證才能進入，讓她相當震驚，認為這種制度實在太沒人性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也提到，自己原本就曾耳聞部分科技業對員工如廁有諸多限制，像是上廁所次數、停留時間等都可能被注意，如今親眼看到廁所還要刷卡，才真正感受到這類規定有多荒謬。對此，原PO好奇拋問，大家是否遇過類似「很蛤」的職場規定，甚至外傳的「帶薪尿尿」是不是也真的會被公司記錄？

貼文一出，不少網友紛紛留言分享類似可怕經驗，「我有面試過一間公司，就是這樣規定，要拿員工證感應廁所電燈開關旁邊的感應器，廁所自動門才會打開」、「之前公司男廁不用嗶，但女廁要嗶，並且只有女生的識別證能嗶」。

太荒謬！監視器隨時盯、假日不加班要看診證明

更誇張的是，留言區也釣出各種公司離譜制度，「之前打工的麵包店會在下班後叫我們打卡再繼續做，店長帶頭違反勞基法…真的讓人感到很蛤」、「遇過用手機連公司監視器，隨時看我們有沒有人在偷懶，去廁所太久，他人直接會到現場，超級可怕」、「上班8小時不能用手機，訊息都不能看，連放身上都不行，主管會瞄制服口袋形狀」、「之前在旅遊龍頭，外套不能掛椅背」、「假日公司要求加班，不加班得提出看診證明」。