　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國閱讀教育最高榮譽　南投民和國中等3校獲教育部閱讀磐石獎

▲平和國小辦理主題書展-學習單成果發表與抽獎活動。（圖／南投縣政府提供）

▲平和國小辦理主題書展-學習單成果發表與抽獎活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全國閱讀教育年度盛事暨最高榮譽的教育部「閱讀磐石獎」於4月1日揭曉獲獎名單，南投縣民和國中、平和國小、北投國小以深耕閱讀的卓越成效，在全國各縣市的強勁競爭中脫穎而出，榮獲最高榮譽「閱讀磐石學校」殊榮。

南投縣教育處指出，民和國中以「民和愛閱護山林，布農傳說接永續」為主題，結合課程與地方文化，營造多元閱讀環境與共讀機制、提升學生素養與學習力；校長陳名昱表示，此成果來自全體師生與社區家長共同努力，未來將持續結合數位科技與多元文本，深化閱讀課程，培養學生關鍵能力，打造永續書香校園。

▲民和國中的春日桃花心木落葉戶外閱讀。（圖／南投縣政府提供）

▲民和國中的春日桃花心木落葉戶外閱讀。

南投市平和國小親、師、生則在校長張文馨校長引領下，以「躍閱貓羅、展翅飛向世界」為主題的紮實閱讀素養課程與多元探究活動，全力培育學生閱讀實力；除以貓羅溪為起點，將在地生命力注入教育，使學生沉浸閱讀、熱衷議題探究，也透過教師有策略的跨域引導，從紙本到數位、從校園到社區，屢獲縣市競賽殊榮，成效斐然。

▲北投國小校長晨讀。（圖／南投縣政府提供）

▲北投國小校長晨讀。

北投國小以「閱讀為支點，撐起全世界」為核心，結合學習型城市精神，讓校園、家庭與社區成為共學共好的閱讀場域；學校從土地出發，發展「稻香書香，六閱北投」校本課程，將鄉土、食農、戶外、科技、行動與國際融入閱讀教學，並透過MSSR（身教式持續安靜閱讀）、多文本閱讀、議題探究與跨域共備，讓孩子從習慣閱讀走向理解、統整、表達與行動，在土地上長出自信、走向更寬廣的世界。

縣府教育處表示，該縣長期致力於提升全縣閱讀資源，鼓勵學校將閱讀融入教學、發展校本特色，此次獲獎的三所學校不僅在閱讀硬體設備上用心經營，更在軟體課程與閱讀策略上展現老師們高度創意與熱誠，能從全國競爭對手中奪下獎座實屬不易，更是對該縣推動閱讀教育最實質的肯定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國閱讀教育最高榮譽　南投民和國中等3校獲教育部閱讀磐石獎

台金海上運輸專船優惠　陳福海：80歲以上、6歲以下可望免費

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

全國閱讀教育最高榮譽　南投民和國中等3校獲教育部閱讀磐石獎

台金海上運輸專船優惠　陳福海：80歲以上、6歲以下可望免費

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日275桌平安宴逾2千人祝壽

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

更多熱門

相關新聞

毒品唾液快篩9月引入校園　教育部：需先取得學生與家長同意

毒品唾液快篩9月引入校園　教育部：需先取得學生與家長同意

為防止毒品進入校園，教育部今（1日）表示，預計今年9月將毒品唾液快篩引入校園，現正在進行2萬劑的採購程序，但要取得學生與家長同意後，由教官或校安人員進行快篩，且會和目前尿檢並行，希望改善傳統尿檢不易檢出新興藥物的問題，協助學生擺脫毒品危害。

台大舍監違反跟騷法遭判刑7月　學生會：應立即解職、重啟調查

台大舍監違反跟騷法遭判刑7月　學生會：應立即解職、重啟調查

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

教育部砸60億助大學攬才　台大校長：對聘任優秀新師影響很大

獨／被點名就請假！教授怨「學生濫用身心假」　教育部：大學自主

獨／被點名就請假！教授怨「學生濫用身心假」　教育部：大學自主

關鍵字：

教育部閱讀磐石獎民和國中平和國小北投國小

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面