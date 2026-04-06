全國閱讀教育最高榮譽　南投民和國中等3校獲教育部閱讀磐石獎

▲平和國小辦理主題書展-學習單成果發表與抽獎活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全國閱讀教育年度盛事暨最高榮譽的教育部「閱讀磐石獎」於4月1日揭曉獲獎名單，南投縣民和國中、平和國小、北投國小以深耕閱讀的卓越成效，在全國各縣市的強勁競爭中脫穎而出，榮獲最高榮譽「閱讀磐石學校」殊榮。

南投縣教育處指出，民和國中以「民和愛閱護山林，布農傳說接永續」為主題，結合課程與地方文化，營造多元閱讀環境與共讀機制、提升學生素養與學習力；校長陳名昱表示，此成果來自全體師生與社區家長共同努力，未來將持續結合數位科技與多元文本，深化閱讀課程，培養學生關鍵能力，打造永續書香校園。

▲民和國中的春日桃花心木落葉戶外閱讀。

南投市平和國小親、師、生則在校長張文馨校長引領下，以「躍閱貓羅、展翅飛向世界」為主題的紮實閱讀素養課程與多元探究活動，全力培育學生閱讀實力；除以貓羅溪為起點，將在地生命力注入教育，使學生沉浸閱讀、熱衷議題探究，也透過教師有策略的跨域引導，從紙本到數位、從校園到社區，屢獲縣市競賽殊榮，成效斐然。

▲北投國小校長晨讀。

北投國小以「閱讀為支點，撐起全世界」為核心，結合學習型城市精神，讓校園、家庭與社區成為共學共好的閱讀場域；學校從土地出發，發展「稻香書香，六閱北投」校本課程，將鄉土、食農、戶外、科技、行動與國際融入閱讀教學，並透過MSSR（身教式持續安靜閱讀）、多文本閱讀、議題探究與跨域共備，讓孩子從習慣閱讀走向理解、統整、表達與行動，在土地上長出自信、走向更寬廣的世界。

縣府教育處表示，該縣長期致力於提升全縣閱讀資源，鼓勵學校將閱讀融入教學、發展校本特色，此次獲獎的三所學校不僅在閱讀硬體設備上用心經營，更在軟體課程與閱讀策略上展現老師們高度創意與熱誠，能從全國競爭對手中奪下獎座實屬不易，更是對該縣推動閱讀教育最實質的肯定。