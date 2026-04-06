回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

▲前立委陳柏惟。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，但原本已登記參選的吳文豪因家中變故退選，提名出現空間，傳出可能徵召前立委陳柏惟參戰，而陳柏惟4日表示，「我已正式申請加入民主進步黨」。不過，其過去的言行也被網友們翻出，針對過去性騷擾爭議，陳柏惟今（6日）表示，那是酒席間的玩笑話，主觀上絕無任何企圖，選擇道歉是為了自己身為公眾人物應有的性平標準與社會責任道歉。這件事情讓他深刻學習到公私分際的界線，​標籤或許還在，但他會用更成熟的行動，證明他值得大家的期待。

陳柏惟今（6日）下午在臉書發文表示，這幾天，感謝大家的關心。​這幾年他走下質詢台，走進政論節目的攝影棚。這段媒體生涯，讓他認識了很多台北與媒體圈的朋友。「這是我人生前半輩子沒經歷過的風景，也讓我學會從不同的視角看台灣」。

陳柏惟說，他看到在每個崗位上的專業人士，無論是為了理想還是為了三餐，那份努力都值得尊重。這份學習，是他人生重要的養分。​面對各界的報導與評論，無論正面負面，他都虛心受教。

「但我知道，大家心中還有一個結，關於那段曾貼在我身上的標籤，我想誠實地再次與大家溝通」，陳柏惟提到，​關於過去被指控的性騷擾爭議。當時的情況，是朋友們在熱鬧開心的聚會中，大家喝了點酒、說了些酒席間的玩笑話。當時現場有多位共同好友在場，「我主觀上絕非有任何企圖」。事隔半年多後的指控，其實也有許多在場朋友指出，當時的狀況並非如外界所述。

「​但我當時為什麼選擇道歉？」陳柏惟指出，​因為他非常在意兩性平權的社會價值。雖然他的狀況與那些惡意侵犯的案例截然不同，但身為公眾人物，他知道「玩笑」的邊界如果造成對方不適，就是他的失察。「我選擇道歉，不是因為我承認了那些惡意的指控，而是為了我身為公眾人物應有的性平標準與社會責任道歉」。

陳柏惟表示，​這件事情讓他深刻學習到公私分際的界線，以前的3Q比較「大辣辣」，現在的3Q明白，熱血不能沒有邊界，幽默不能沒有同理心。​標籤或許還在，但他會用更成熟的行動，證明他值得大家的期待；也感謝持續對他監督鼓勵的力量，是你們鼓舞了我，讓他有勇氣出來跟社會大眾說明。

陳柏惟提及，特別是去中國經商的陳之漢先生，7年來不斷用破鞋提醒他回到公眾場合為人民服務的初衷；並且以身作則的執行開放式性關係，熱血挑戰習近平老婆的底線，以及8萬人吃50便當的激情，對自己的寵物不教不帶的狠心，再再的用反面例子說明了親中賣台、視生命如草芥、與萬物皆可利用的負面教材；在此祝福豆汁越喝越多，人民幣越賺越飽。