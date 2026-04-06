伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報機構負責人哈德米，被證實在美以聯合攻擊中喪生。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗情勢再現重大變化！伊朗官媒於當地時間6日證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報機構負責人哈德米（Majid Khademi）已經身亡。多家外媒指出，哈德米死於當天清晨的空襲行動，伊朗方面將其稱為「殉職」，並指控為美國與以色列聯手攻擊所致。不過，相關說法尚未獲得全面獨立證實。

綜合《路透社》、《以色列時報》、《Daily Sabah》與《The Economic Times》，伊朗官方透過國營媒體與塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發布聲明，確認哈德米已在當天喪生，但未對具體過程提供更多說明。伊斯蘭革命衛隊則在社群平台Telegram發文稱，哈德米是在「美國－猶太復國主義敵人」發動的攻擊中於黎明時分死亡。

伊朗方面聲稱，哈德米身兼伊斯蘭革命衛隊情報組織與情報保護機構的領導職務，是伊朗安全體系中的關鍵人物之一。伊朗國營電視台IRIB亦證實，他是在空襲中喪命。另有消息指出，該起攻擊發生於6日清晨，但相關地點與行動細節仍未公開。

部分報導進一步指出，此次空襲涉及美國與以色列聯手行動。不過，以色列官方對此一度未立即回應，但以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稍後則發表強硬談話，表示以方正持續鎖定伊朗高層，「我們會一個一個追擊他們」，聲稱已對伊朗鋼鐵與石化產業造成重大打擊。

據悉，哈德米其實於2025年6月才剛接掌伊斯蘭革命衛隊情報系統，接替同樣死於以色列空襲的前任指揮官卡澤米（Mohammad Kazemi），至今才不到一年的時間。短時間內接連兩任情報首長遭擊殺，顯示伊朗高層安全體系正面臨嚴峻挑戰。

另一方面，在軍事衝突升高之際，外交斡旋也同步展開。報導指出，美國與伊朗近期已收到一項由巴基斯坦居中協調的降溫方案，內容包括立即停火與後續全面協議的兩階段安排，甚至可能促成關鍵能源航道「荷莫茲海峽」重新開放。另有消息稱，各方也正在討論為期45天的暫時停火方案。