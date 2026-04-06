高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄知名咖啡廳今（6）日傳出連環潑漆事件！位於苓雅區及仁武區的店面，疑似因債務及加盟糾紛，先後遭人潑漆警告。警方獲報後立即展開調查，目前已掌握兩起案件共2名犯嫌身分，全案將依毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

▲高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛，2店同日遭潑漆。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛，店面遭人潑漆洩恨。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，咖啡廳老闆疑似欠債、詐騙股東、廠商貨款未清等事，導致位於苓雅區仁智街的店面在深夜遭人潑漆討債。而位於仁武的加盟店雖然經營者已與老闆切割關係，另行經營，但這次也被誤認，慘遭潑漆，成了無辜遭殃的受害者。

▲高雄知名咖啡廳遭人潑漆，警調監視器追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局表示，6日12時58分接獲報案，指苓雅區仁智街某店面門口（咖啡廳總店）遭人潑漆，成功路派出所警網趕赴現場處理，初步了解該處疑似因為債務問題遭人潑漆報復。警方擴大調閱監視器「以車追人」，目前已鎖定2名犯嫌，正積極追緝到案說明，全案朝毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

▲仁武加盟店已與老闆切割，但仍遭誤認潑漆。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局則是在6日凌晨3時許接獲報案，指仁武區京吉六路一處店家遭陌生人士潑漆。員警到場採證並聯繫負責人宋姓女子，宋女於同日下午14時許正式提告毀損。經調閱周邊監視器，警方已鎖定1男1女共2名犯嫌身分，並通知到案釐清動機。