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安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導


農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，邀集全國各地信眾返廟上香祝壽祈福，當日中午平安宴將席開275桌，預計2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃哲、副市長姜淋煌專程前往與信眾一同向觀音佛祖祝壽。


台南安平觀音亭於中午席開275桌的素食平安宴，台南市長黃哲、副市長姜淋煌專程前往與信眾一同向觀音佛祖祝壽，黃偉哲市長說，願大家能學習觀世音菩薩救苦、救難的慈悲之心，社會就會一片安祥、和諧。台南市立委陳亭妃；議員盧崑福、李啟維、林美燕、林依婷、周麗津；市議員參選人李伯利與多位市議員秘書或代表均到場祝壽。

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去。▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）


顏東賢主委表示，今年觀音佛誕由多位法師主法誦經，祈願風調雨順、民安物阜，並藉由觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的精神，為信眾消災解厄。平安宴則凝聚鄉親與信眾的虔誠之心，展現安平觀音亭長年護持地方、關懷社會的信仰力量。

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲顏東賢主委表示，今年觀音佛誕將由多位法師主法誦經，祈願風調雨順、民安物阜，並藉由觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的精神，為信眾消災解厄。


安平觀音亭主祀觀世音菩薩，係台南安平地區的重要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此6日中午的佛誕平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位均派代表出席，台南市佛教會、台南市淨宗學會、南市區漁會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、安平國中…等到場共襄盛舉。而來自全國各地的信眾，亦專程前往安平觀音亭向觀音佛祖上香祝壽，讓安平觀音亭近日信眾絡繹不絕，熱鬧滾滾。

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，當日中午平安宴將席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。

▲農曆2月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭4月6日中午，舉辦平安宴席開275桌，2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏東賢主委表示，今年觀音佛誕將由多位法師主法誦經，祈願風調雨順、民安物阜，並藉由觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的精神，為信眾消災解厄。平安宴則凝聚鄉親與信眾的虔誠之心，展現安平觀音亭長年護持地方、關懷社會的信仰力量。

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