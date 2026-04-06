亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

▲日本一名老翁在被移送警局過程中突然身體不適，送院後不治身亡。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣川西市5日一名89歲老翁在公園狠咬一名女子的手臂，因此被依施暴嫌疑逮捕。然而當警方準備將他帶回警署的過程中，老翁突然身體不適、癱坐在地，緊急送醫後，仍在1.5小時後被宣告死亡。

公園衝突演變血案 89歲翁「開口咬人」遭逮

兵庫縣警方表示，死者為一名居住在大阪府池田市、現年89歲的無業男子。他5日下午2時在兵庫縣川西市的一個公園內與另一名女性路人發生糾紛，情緒失控下，他竟張口猛咬女子的手臂。警方接獲報案後立即趕赴現場，並依「施暴罪嫌」將其逮捕。

移送途中「癱坐在地」 警抬上擔架發現臉色發青

正當2名警察準備用警車將老翁帶回警署時，嫌犯突然癱坐在地，拒絕配合行動。警方隨即動用擔架將他抬上車，雖然老翁當時並未主動申報身體不適，但就在被送上警車後，警員赫然發現他臉色鐵青、意識開始模糊，因此立即撥打119。

送醫1.5小時死亡 警方：程序無不妥

老翁隨後被緊急送往醫院，但仍在抵達醫院的1.5小時後，宣告不治身亡。兵庫縣警察署事後則強調，「在逮捕過程中，我們並不認為有任何對應不當或疏失之處。」目前警方仍在調查老翁的確切死因。