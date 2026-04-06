四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

▲四川黃龍景區內的鈣化彩池。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川黃龍風景名勝區以地表鈣化景觀著名，近日卻發生遊客帶著男童被民眾目擊在鈣化彩池內小便的事件，引起外界熱議。對此，景區證實事件屬實，並對該家庭祭出「禁止再次入園」的處置，同時，景區也宣佈加強巡查管理，杜絕此類事件再次發生。

《上游新聞》報導，「人間瑤池變尿池？」4月5日，有遊客在社交平台發帖稱，其在四川黃龍風景名勝區目睹一名男童向鈣化彩池裡小便，此事引發網路熱議。

▲目擊者拍下在景區彩池內小便的遊客背影。（圖／翻攝上游新聞）

目擊事件的四川遊客王女士指出，事情發生在4月3日下午3時許，她在彩池附近看到一名約3歲男童對著池內小便，當下立即上前制止，不過，男童母親卻回應稱，孩子無法憋尿，附近沒有廁所，只能就地解決。

對此，王女士認為，鈣化池不遠處就有公廁，且鈣化池歷經數萬年形成，屬不可再生的自然資源，「不應該變成尿池。」她還提到，當天還看到有遊客翻越護欄進入池區踩踏拍照，管理人員雖有勸阻，但效果有限。

景區工作人員今（6）日回應稱，已透過監控畫面，對該家庭採取禁止再次入園的處置，類似在彩池內小便的情況屬於首例。至於遊客「找不到廁所」的說法，景區強調，園區平均每700至800公尺就設有一處公廁，事發地點附近就有，彩池水源為高山融雪形成的流動活水，對整體水質影響有限。

黃龍風景名勝區位於四川阿壩州，是大陸國家5A級景區，以地表鈣華景觀聞名，景區核心區域超過3000個彩池，受礦物沉積與光影變化作用而呈現多彩色澤，被譽為「人間瑤池」。