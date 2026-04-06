清明掃墓　婆婆竟喊「去買披薩來拜」全家人傻眼！超暖原因曝

▲清明掃墓，有許多繁瑣的事項要注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

清明時節是國人慎終追遠的重要日子，掃墓祭祖人潮大幅增加，不過，這節日也是婆媳大戰的導火線，心理師張榮斌分享，聽過許多婆婆抱怨媳婦不用心，供品隨便買，還不幫忙煮，給媳婦貼上「懶惰」的標籤，而自家在祭祖時，母親竟然丟下一句「去買披薩回來拜」，反而讓全家省下紛爭與壓力。

母親一句「買披薩來拜」 震驚全家人



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心理師張榮斌在臉書發文，聽過不少與拜拜有關的家庭故事，尤其逢年過節時，這件事常變成婆媳之間的導火線。他指出，婆婆認為媳婦不夠盡心，像是供品買得隨便、不幫忙煮食，或是連拜拜時間都抓不準，因此默默替對方貼上「懶惰」標籤。

媳婦可能滿頭問號，可能完全無法理解，認為長輩太過講究，為何要執著一些連來源都說不清的繁瑣禮俗。張榮斌表示，雙方表面上或許沒有正面衝突，但心裡的不愉快卻不斷累積，讓原本應該團圓的節日，最後彼此都累，「過個節比上班還累。」

▲婆婆竟喊「買披薩拜拜」。（示意圖／資料照）



心意比形式更重要



談到自家經驗，張榮斌表示，清明節當天家中也要拜拜，沒想到母親直接拋下一句「去買披薩回來拜」，讓他很驚訝，「對，你沒看錯。」張榮斌表示，披薩有肉、有菜，也有澱粉，拜完之後不用再為重新熱菜而煩惱，全家人可以直接開吃，全家和樂融融，沒人臭臉，沒人碎念。

他表示，父母其實早已看出世代之間對祭祖的想法並不一樣，與其硬要照傳統流程做，弄得大家都不開心，不如換個方式，只要心意到了就好，「這大概就是我爸媽厲害的地方，不為難媳婦，我不用夾在中間，也不讓晚輩覺得不尊重。這種彈性跟明理，真的不是每個長輩都有的，突然覺得，我爸媽根本是洞察世間婆媳難題的驚世公婆啊！」