伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透稱美國與伊朗已收到關於停火協議的方案。不過伊朗高階官員6日表示，伊朗不會在臨時停火協議的框架下重開荷莫茲海峽，且德黑蘭認為華府尚未做好實現永久停火的準備。

路透、半島電視台報導，這名伊朗官員證實已經收到調解方巴基斯坦所提出的停火提案，稱目前正在審查內容，但伊朗不會接受在被施加期限的壓力下做出決定。

先前報導指出，巴基斯坦已擬定一份結束衝突的框架方案，且美國與伊朗都已經收到這份方案。根據這份提議，停火將立即生效，並重啟荷莫茲海峽，隨後有15至20天的時間來敲定更廣泛的協議。最終協議預計將包含伊朗承諾不發展核武，以換取解除制裁及解凍被凍結資產。

知情人士透露，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）整個晚上都與美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）保持聯繫。

此前，美國總統川普放話稱，若伊朗未能在美東7日晚間8時之前同意全面重開荷莫茲海峽，將摧毀伊朗境內的發電廠與橋梁。

伊朗批評美國15點方案

針對近期旨在結束戰爭的提案，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗的訴求已敲定，但只會在適當時機公布，伊朗絕不屈服於壓力。

巴格赫里指出，美方近日透過巴基斯坦及其他友好國家等中間人傳達一份15點計畫，但他抨擊提案內容野心過大且不合邏輯。