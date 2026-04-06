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林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

▲民眾投入獎勵輔導造林杉木、楓香的成果。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲民眾投入獎勵輔導造林杉木、楓香的成果。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署為提升生態效益，修正「獎勵輔導造林辦法」，新制包括提高獎勵金、分流造林目標、縮短獎勵年限、完善配套措施及放寬參與區域，尤其是將原本長達20年的造林期間大幅縮短為6年，每公頃最高可領60萬元獎勵金，鼓勵民眾投入多樣化森林經營與保護原生樹種。

林業保育署南投分署指出，獎勵造林辦法於去年8月18日正式修訂公告上路後，除獎勵金部分，將申請類型分為「木材生產林」與「非木材生產林」，讓民眾依據自己的需求選擇最適性化的經營模式；放寬參與區域條件，過去只開放山坡地來申請，新制只要符合辦法規定的「平地」也能加入獎勵輔導造林的行列；鼓勵林農、私法人、非法人團體等更多元主體加入，並在獎勵6年期滿後(第7-20年)接上林業永續多元輔導，搭配完整長期的撫育配套措施，一起當森林的主人。

▲獎勵造林受理申請至4月30日！一起當森林的主人。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼桃花心木、臺灣肖楠。

▲獎勵造林受理申請至4月30日！一起當森林的主人。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒，今年度受理期間自1月1日起至4月30日止，逾期不予受理，有意願參與造林的民眾請把握時效：國有林地或國有土地租地者，請逕洽林業及自然保育署各地區分署之所屬工作站諮詢；如為公有地、私有地或原住民保留地，請逕向土地所在地之各鄉（鎮、市、區）公所辦理；另針對過去已核准之獎勵輔導造林20年案件，本次修法亦提供過渡銜接機制，即在今年12月31日前，開放申請變更為6年獎勵造林制度；第7年至20年階段者轉新制後即為終止造林，並且免返還已領取的獎勵金。

▲獎勵造林受理申請至4月30日！一起當森林的主人。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲烏心石。

南投分署長李志珉指出，「獎勵造林2.0」透過優化造林環境與投入專業輔導，將植樹轉化為兼具經濟價值與生態保育的多元行動，期待藉由此政策升級，穩定國產材供應、減少對進口木材的依賴，並建立可抵禦氣候變遷考驗的韌性森林生態系，號召社會大眾與在地林主共同響應，將個人行動匯聚成守護山林的龐大力量，達成山林永續經營的目標。

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