高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

▲春捲中毒案持續延燒，雄檢今會同警方成立聯合調查小組，前往正義市場調查。（圖／雄檢提供，下同）

記者吳世龍、葉品辰／高雄報導

高雄正義市場春捲疑似引發大規模食物中毒事件持續延燒，高雄地檢署今(6)日表示，已接獲高雄市衛生局通報，因就醫人數有持續增加趨勢，且業者販售食品存有重大疑慮，恐已涉及《食品安全衛生管理法》刑事責任，檢方已指派檢察官指揮警方成立聯合調查小組，前往營業場所調查，追查相關刑責。

雄檢獲報後指派民生犯罪專組主任檢察官會同高雄市政府衛生局成立聯合調查小組，於今日下午2時前往攤商營業場所調查，並將參酌衛生局移送的行政調查資料，追查業者是否違反食品安全衛生管理法相關刑責。

高雄市衛生局統計，截至今天上午9時止，已有10家醫療院所通報共134人出現疑似食物中毒症狀，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察、2人仍在治療中，另有29人住院治療。衛生局指出，稽查時發現業者對春捲食材刻意隱匿蛋品與肉絲，影響疫情調查完整性，已依《食品安全衛生管理法》加重裁罰36萬元，並將全案移送地檢署偵辦。

此外，衛生局也查出該攤商未投保產品責任險，若民眾因食用後出現食品中毒並就醫，可依相關醫療單據請求醫療費用、工作損失及精神慰撫金等賠償；若與業者無法達成共識，可向市府消費者服務中心（1950）申訴尋求協助。