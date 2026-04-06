1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警：這波很密集

▲深夜急診驚魂！ 上海名醫發文，1小時湧入6例心梗引發大陸網民和媒體關注。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

上海市第十人民醫院心內科主任醫師張毅今（6）日一條朋友圈引發大陸網友高度關注。他在結束手術後感嘆，「1小時來了6個心梗，3個STEMI（急性心肌梗死），這一波很密集！」其中3名患者需立即進行緊急手術，整個導管室忙得腳不沾地。這場深夜的急救接力，示警大陸心梗發病年輕化的趨勢。心梗從來不是老年人的專利，控制「三高」，警惕身體發出的求救信號，發病後的120分鐘是黃金搶救期。

綜合陸媒報導，上海市第十人民醫院今6日凌晨，導管室燈火通明。心內科主任醫師張毅結束工作後，在微信朋友圈感嘆發文，「一小時來了6個心梗，3個STEMI（急性心肌梗塞），這一波很密集！」

當晚收治的患者中，有40多歲甚至30多歲的中青年，共通點多為長期忽視高血壓、糖尿病等基礎病史，或是有肥胖、菸癮大及工作壓力沉重等問題。

他與團隊連軸轉，剛結束兩台急診手術，又要迎接下一位病患。這場深夜急救戰，也反映出心梗早已不再是老年人的專利，越來越多壯年人正被這項疾病盯上。

▲220斤男、老菸槍、糖尿病患同夜搶救 醫師揭示：這三類人最易被「心臟炸彈」盯上。（圖／翻攝自pixabay）

當晚一名42歲男性的案例最具代表性。這名患者體重達110公斤，平時工作壓力大、菸癮重，雖有高血壓卻從未規律服藥，偶爾胸悶也總想著忍過去。不料在與朋友打籃球時，胸口傳來劇烈疼痛，緊急送醫發現心臟前降支血管已長出巨大血栓。張毅解釋，這就像血管被堵死，導致心肌缺血，若救治不及時，心肌細胞會迅速壞死，甚至危及生命。

另一個案例是64歲男性長期忽視胸悶，對高血壓也疏於控制。急診後發現前降支血管已堵塞超過95%，處於「次全閉塞」狀態。醫師緊急植入支架後才穩定病情。

第三名47歲男性長期吸菸、患有糖尿病，同樣存在不規律服藥與不監測血糖的壞習慣。因近期工作壓力大誘發心梗，確診為前降支次全閉塞，與上述患者同在當晚完成支架手術。

▲心梗救治講究「時間就是心肌」，發病後的120分鐘是黃金搶救期。（圖／翻攝自pixabay）

不少人質疑運動是否為誘發心梗的元凶。張毅解釋，運動本身並非直接誘因，關鍵在於許多人身體原本就潛藏冠狀動脈硬化或先天心臟結構異常。這些隱患在靜息狀態下難以察覺，但一旦進入高強度運動，心臟負荷驟增，就會觸發潛伏的病灶。

若運動中出現胸痛、頭暈、冷汗或瀕死感，休息15分鐘仍未緩解，必須立刻就醫，不能存有僥倖心理。從臨床觀察來看，大陸心梗患者發病率在30到44歲年齡段持續上升。

年輕人的發病特點多為血管斑塊突然破裂，隨後形成急性血栓，病程進展極快且危險程度高。這與現代生活節奏快、熬夜、飲食不節制以及對「三高」症狀的輕視密切相關。醫界普遍認為，僥倖心理是目前防治工作最大的阻礙。

張毅特別強調，心梗救治講究「時間就是心肌」，發病後的120分鐘是黃金搶救期。只要能及時識別症狀並撥打急救電話，就能最大程度降低死亡與殘疾風險。

心肌梗塞（Myocardial Infarction, MI）俗稱心梗，主要成因是冠狀動脈粥狀硬化斑塊破裂引發血栓，導致心肌供血中斷。STEMI（ST段上升型心肌梗塞）則是其中較嚴重的一種，通常意味著血管完全閉塞。醫學界強調，心血管疾病的預防應落實於日常「三高」管理，而非僅依賴急性期的末端救治。