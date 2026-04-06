「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

▲閨蜜和男友分手，女大生受邀去閨蜜男友家聊心事，慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女大生小美(化名)得知閨蜜和楊姓男友分手，受楊男邀約到他家關心、聊心事，卻慘遭楊男掐脖、打巴掌和性侵，事後楊男還自爆與小美發生性關係，導致其他友人誤認小美為第三者，將她個資公布在網路上霸凌，造成二度傷害，小美忍無可忍，將楊男告上法院。全案經高雄地院審理，法官判定楊男犯強制性交罪，處3年7月徒刑。可上訴。

小美控訴，她透過閨蜜認識楊男，並從臉書得知楊男和閨蜜分手，2023年3月4日深夜11點，她原本只是想關心他們一下，才受邀到楊男住處門口談心事，沒想到抵達後，楊男卻說會聊很久，要她進來談，一進房就抱住她，小美也以為楊男只是失戀難過，接著楊男表示希望以小美做為橋樑，幫他和女友復合，進而要求小美今晚留宿家中，情勒說「不知道晚上如果只有我一個人的話，我會做出什麼事」，讓她擔心楊男若出事她需負責。

小美說，後來楊男把她叫去床邊，不管她說「我不要」、「我不想」，強行脫衣並對她掐脖子、甩巴掌，性侵得逞，過程楊男一直問她「想不想做愛」，經她不斷掙扎抗拒，最後楊男才罷手。

事後小美怕別人看輕她，不敢去驗傷報警，聽到楊男再度邀約她到家中，也只能推託不敢直接拒絕，害怕楊男對外說出她遭性侵一事。然而楊男果然向前女友自曝和小美發生性關係，導致小美被網路霸凌，不僅被公開個資，還說她睡了朋友的男友、當小三，導致她身為被害人，連出門都要遮遮掩掩。

小美不堪受辱，於同年4月2日傳訊給楊男質問「那天的情況明明是你硬上我，敢做敢當行不行」、「啊到底怎麼流會流成我騎你??」、「我現在變成她那邊所有人的攻擊對象^-^」，楊男表示「那天爆掉」、「抱歉」，小美認為楊男沒有想替她澄清的意思，憤而將楊男告上法院。

全案審理時，楊男辯稱兩人是合意性交，但法官認為小美指證歷歷，且楊男被質問性侵時，不但沒有澄清，反而向小美道歉，而小美事後也出現自傷、無法上學和工作等情形，被網暴後更需要戴口罩和帽子遮掩才能出門，有顯著創傷反應，綜合相關證據後，判定楊男犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年7月徒刑。可上訴。

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