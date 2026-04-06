　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲閨蜜和男友分手，女大生受邀去閨蜜男友家聊心事，慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女大生小美(化名)得知閨蜜和楊姓男友分手，受楊男邀約到他家關心、聊心事，卻慘遭楊男掐脖、打巴掌和性侵，事後楊男還自爆與小美發生性關係，導致其他友人誤認小美為第三者，將她個資公布在網路上霸凌，造成二度傷害，小美忍無可忍，將楊男告上法院。全案經高雄地院審理，法官判定楊男犯強制性交罪，處3年7月徒刑。可上訴。

小美控訴，她透過閨蜜認識楊男，並從臉書得知楊男和閨蜜分手，2023年3月4日深夜11點，她原本只是想關心他們一下，才受邀到楊男住處門口談心事，沒想到抵達後，楊男卻說會聊很久，要她進來談，一進房就抱住她，小美也以為楊男只是失戀難過，接著楊男表示希望以小美做為橋樑，幫他和女友復合，進而要求小美今晚留宿家中，情勒說「不知道晚上如果只有我一個人的話，我會做出什麼事」，讓她擔心楊男若出事她需負責。

小美說，後來楊男把她叫去床邊，不管她說「我不要」、「我不想」，強行脫衣並對她掐脖子、甩巴掌，性侵得逞，過程楊男一直問她「想不想做愛」，經她不斷掙扎抗拒，最後楊男才罷手。

事後小美怕別人看輕她，不敢去驗傷報警，聽到楊男再度邀約她到家中，也只能推託不敢直接拒絕，害怕楊男對外說出她遭性侵一事。然而楊男果然向前女友自曝和小美發生性關係，導致小美被網路霸凌，不僅被公開個資，還說她睡了朋友的男友、當小三，導致她身為被害人，連出門都要遮遮掩掩。

小美不堪受辱，於同年4月2日傳訊給楊男質問「那天的情況明明是你硬上我，敢做敢當行不行」、「啊到底怎麼流會流成我騎你??」、「我現在變成她那邊所有人的攻擊對象^-^」，楊男表示「那天爆掉」、「抱歉」，小美認為楊男沒有想替她澄清的意思，憤而將楊男告上法院。

全案審理時，楊男辯稱兩人是合意性交，但法官認為小美指證歷歷，且楊男被質問性侵時，不但沒有澄清，反而向小美道歉，而小美事後也出現自傷、無法上學和工作等情形，被網暴後更需要戴口罩和帽子遮掩才能出門，有顯著創傷反應，綜合相關證據後，判定楊男犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年7月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

快訊／土城醉男踩空跌進1米深施工中排水溝！警消救出送醫

為了拍花旗木…一排「草帽阿姨」闖鐵軌取景司機狂叭　恐挨罰5萬

快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北男遭聯結車撞死！身分不明里長發文協尋　駕駛5萬元交保

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

即／台中15歲少年停車場內毆打爸媽！

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

更多熱門

相關新聞

又大又便宜「吃完春捲就拉肚子」　律師不敢再吃

又大又便宜「吃完春捲就拉肚子」　律師不敢再吃

高雄正義市場春捲疑似引發集體食物中毒事件持續擴大，共計134人疑出現不適症狀，未料業者一度拒絕停業，還反問「查錯了誰要賠？」對此，網紅「巴毛律師」陳宇安透露，曾吃過台北某一家春捲，出現腹瀉狀況，甚至另一半還吃到發酸的，導致她再也不敢吃了。

高雄又有老店爆「臭酸春捲」　業者喊冤

高雄又有老店爆「臭酸春捲」　業者喊冤

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

AV嫩妻二審無罪！　檢方再上訴

AV嫩妻二審無罪！　檢方再上訴

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

關鍵字：

性侵網路霸凌高雄法院判決性犯罪

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面