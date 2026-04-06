傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

▲傑昇通信推出40週年活動。（圖／翻攝自傑昇通信官網）





記者施怡妏／綜合報導

傑昇通信推出40週年慶活動，邀請全台名字中與「傑、昇、通、信、四、十、週、年、慶」任一字同音的民眾，持可證明身分的證件到店，不用消費即可獲得「TOUGHER UV晶鑽防撞貼」1張；此外，業者還加碼「1000元配件購物金」，消費滿300元即可直接折抵使用。

同音名字民眾送1490元頂級防撞貼

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傑昇通信在官網發公告，迎來40週年，為了感謝大家長久以來的支持，準備了超有誠意的「姓名限定來店活動」，只要姓名發音中，包含「傑、昇、通、信、四、十、週、年、慶」這9個字裡面的任一字，就能獲得參加資格，來店免消費，直接送價值1490元頂級防撞貼。

免消費也能拿防撞貼



業者也加碼提供1000元配件購物金，內容為200元配件購物金5張，單張限折抵單件商品，並適用於300元以上的指定品牌配件。此外，只要在活動購買配件，再贈送一串抽取式衛生紙。手機配備升級了。

傑昇通信強調，為了核對身分，活動參與條件是必須出示「可證明身分之證件」，另外，為了讓更多朋友能享受這份喜悅，本活動每人僅限參加一次。公告也搞笑喊話，全台「俊傑」、「陳昇」、「阿信」、「澄慶」、「傑憲」快來傑昇領取專屬好禮囉！

除了傑昇通信推出40週年活動外，地標網通4月也推出蘋果商品折扣，購買iPhone最高省超過6千，iPad、AirPods、Apple Watch天天享折扣，最低91折。3C通路廠商神腦則推出預購折扣，4月15日前想搶先預購全新Mac，享有3%神腦幣的回饋。