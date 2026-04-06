柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

▲張啓楷（左起）、柯文哲、蔡壁如日前一起吃雞肉飯。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

政治中心／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前與嘉義市長參選人張啓楷、前立委蔡壁如同桌吃飯，卻因為把2盤小菜全掃進自己碗裡，挨批沒家教。對此，蔡壁如表示，「真的比較不周到」，之前柯都說是亞斯伯格，可是在政治上混這麼多年，她們都有跟柯講，好歹要關心隔壁的人，但柯身邊可能知道柯有這樣習性，就比較不在意。

柯文哲、蔡壁如日前在嘉義替張啓楷助選，並於中午時一同雞肉飯。正當張啓楷介紹美食時，一旁的柯文哲依序把筍絲小菜、青花菜掃進自己的碗裡，挨批自私、沒家教。

蔡壁如在政論節目《下班瀚你聊》中表示，她過去跟柯文哲吃飯開會的機會非常多，柯沒在管別人，視線所及的都認為自己可以吃，所以都拿到碗裡，「我坐下來的時候（小菜）就不見了」。她進一步還原，當天柯文哲是陪張啓楷車掃，她則是帶著志工到市場發文宣，中午時張的團隊就說一起吃飯。

蔡壁如繼續說，當時柯文哲受訪完後，團隊就請她坐在柯旁邊，但她一坐定，面前什麼都沒有，後來工作人員端了一碗雞肉飯及一顆荷包蛋給她，「等我看到的時候，就只剩下那個滷肉跟滷蛋、三角豆腐。那個湯，柯已經喝了一口，我也不會去拿來喝」，但這是柯的習慣，他們也沒有注意到有什麼不對。

對於柯文哲在人情世故上比較沒替別人著想？蔡壁如坦言，「真的比較不周到」，之前柯都說是亞斯伯格，可是在政治上混這麼多年，她們都有跟柯講，好歹要關心隔壁的人，但柯身邊可能知道柯有這樣習性，就比較不在意，但透過外面鏡頭，「今天是我看到這樣的鏡頭」。因為她跟柯很熟，所以並不覺得有什麼不好，也不知道會變新聞，待透過別人或第三方鏡頭去看，就會有諸多評論。