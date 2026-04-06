高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

記者賴文萱／高雄報導

高雄爆發春捲大規模食物中毒案，截至6日上午9時，已有134人通報中毒，未料，事件還沒落幕，又有民眾爆料在鳳山區某攤商販售的春捲有酸味。高雄市衛生局今日派員查察釐清，針對現場發現多項缺失，已責令業者改善；業者則出面喊冤表示，有交代客人超過2小時沒吃一定要冰，後續也已退款給顧客。

▲高雄又有老店爆「臭酸春捲」！一口咬下飄酸味。（圖／記者賴文萱翻攝）

春捲中毒案持續延燒，有網友在FB地方社團「高雄五甲大小事」爆料指出，他在五甲南光街攤位買春捲，11點要吃時，第一口咬下去，食物就有酸酸的味道壞掉了，12點半拿去反應，店家說食材是昨晚11點煮的，又沒有冰過拿出來賣，沒想到過一會兒，又有人來說這春捲壞掉了，酸酸的。原PO痛批，賺這錢真的不行，吃下去會讓人跑醫院，呼籲社團好友要注意。

▲高雄老店爆「臭酸春捲」，衛生局到場稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市衛生局今日獲報後，即派員至現場查察，業者表示有接獲1件消費者反映，食用後覺得有異常酸味。經查業者無辦理食品業者食品登錄，已要求業者限期登錄，屆時未改善依《食品安全衛生法》第9條暨第48條裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，現場衛生環境尚符規定，針對現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置及覆蓋等缺失，責令業者改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食品安全衛生相關規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全；衛生局提醒，春捲應現做現吃，因內餡水分高，放久易軟爛變質，通常建議至遲應於購入1至2小時內食用完畢。

業者則出面喊冤表示，食材都是前一天晚上準備好再放冷凍，清明節那兩天比較早準備，深夜11點多用好，當天凌晨3點多就開攤了，而投訴的客人是早上6點買，放到11點沒有冰。

業者說，他都有跟每個客人說，東西買回去，超過2個小時沒吃一定要冰，比如說今天下午買，明天要拜拜就就要放冷凍。針對客人抱怨，如果不接受就退錢，他的態度就是這樣。