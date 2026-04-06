學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文明天（7日）啟程赴中國大陸，預計10日與中共中央總書記習近平會面。對此，世新大學講座教授游梓翔表示，是誰非讓「和陸」等於「仇美」，「友美」等於「仇陸」？世界真變成這種「二選一」，台灣只會更危險，「當然應該給鄭麗文『兼容與共榮』的『和平論』一個機會」。

游梓翔表示，鄭麗文即將訪問大陸，她接受NBC專訪，說改善兩岸關係不需要犧牲對美關係，兩者不是「二擇一」。鄭麗文主張的，其實是一種強調「兼容」（inclusiveness）和「共榮」（co-prosperity）的「和平論」（peace theory）。

不過，游梓翔說，馬上有人嗤之以鼻，在這些人眼裡，「和陸」、「友美」彼此互斥，只能選一個。其實只需問兩個基本問題，美國希望台海和平嗎？台灣和陸有利台海和平嗎？

游梓翔認為，美國多數人當然希望台海和平，當然有少數人嘴上說和平，骨子裡卻希望「台海有事」，可以消耗戰略對手，但台灣不希望「台海有事」；另外，台灣和陸當然有利於台海和平，認為只能談「備戰」不能談「謀和」的人，是希望兩岸持續對抗，只要兩岸對抗，他們認為即使「戰」也比「和」好，但這是台灣希望的嗎？

游梓翔指出，既然美國希望台海和平，和陸有利台海和平，當然應該和陸。認為和陸友美互斥的人，其實還有兩個假定：一是和陸，台灣會不買美國武器，美國會不爽；二是和陸，兩岸會邁向統一，美國會反對。

游梓翔表示，針對一，有人說不買美國武器嗎？但買武器本就該討論「買多少」、「買什麼」、「何時交貨」等問題。現在變成好像問這些問題，美國就被一些人塑造成會立刻翻臉，這樣看美國的人，倒底是在「友美」還是在「害美」呢？

針對二，游梓翔表示，現在談統一條件成熟嗎？透過交流和共識營造和平條件才是重點，扯統一其實是為擋交流，搞獨立根本毫無機會你們怎麼不說呢？至於說美國「反對統一」，請問美國誰會這麼說呢？美國根本沒有身分和資格這麼說，美國說的是「尊重兩岸民意」。

游梓翔強調，是誰非讓「和陸」等於「仇美」，「友美」等於「仇陸」？世界真變成這種「二選一」，台灣只會更危險。當然應該給鄭麗文「兼容與共榮」的「和平論」一個機會。