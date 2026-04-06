北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

▲高雄春捲中毒案擴大，衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

高雄正義市場春捲疑似引發集體食物中毒事件持續擴大，共計134人疑出現不適症狀，未料業者一度拒絕停業，還反問「查錯了誰要賠？」對此，網紅「巴毛律師」陳宇安透露，曾吃過台北某一家春捲，出現腹瀉狀況，甚至另一半還吃到發酸的，導致她再也不敢吃了。

律師陳宇安在臉書《巴毛律師混酥團》分享親身經歷，表示以前事務所還在南京東路時，附近就有一攤春捲相當有名，不只份量大、價格便宜，還能選少糖、無糖，甚至加肉，對她來說相當有吸引力，因此常常去買來吃。

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只是某次下午才去買，陳宇安吃完沒多久肚子就開始不對勁，最後直接腹瀉，就連另一半也曾吃到發酸的狀況，讓她聽完更加心驚，「後來都不太敢吃春捲了！」

文章引發討論，「還是買皮回家包比較安全」、「春捲超容易發酸！之前買回家不到半個小時就酸掉了，甚至我還沒加糖的耶，代表那些菜真的放很久，現在買春捲都會挑一下」、「潤餅跟飯糰也是容易壞掉的食物，完全不敢吃這些食物」、「這個就跟之前粿仔條吃了出事新聞一樣」。

▲有民眾吃完春捲後，4小時狂拉10幾次。（圖／記者吳世龍攝）



餅皮恐藏仙人掌桿菌、花生粉受潮產黃麴毒素！冷藏再回溫也有風險



對此，胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在臉書粉專「腹內的日常 吳宗勤醫師」指出，潤餅內餡食材種類多且含水量高，若長時間置於常溫，容易成為細菌滋生的溫床。他分析常見配料的潛在風險，包括高麗菜、豆芽菜若川燙後未完全脫水，可能加速細菌繁殖；紅糟肉、豆干、蛋酥等高蛋白食材，在室溫下更容易讓細菌快速倍增。

此外，潤餅皮若放置過久，可能滋生「仙人掌桿菌」，花生粉若受潮則可能產生致癌的「黃麴毒素」，糖粉吸濕後也會讓餅皮變軟，加速整體腐敗。吳宗勤提醒，將潤餅冷藏後再取出回溫食用，同樣可能因反覆進出危險溫度帶而提高風險。

吳宗勤也整理常見致病菌與症狀，包括金黃色葡萄球菌常引發快速嘔吐與腹痛，沙門氏菌多來自雞蛋與肉類，可能導致發燒與帶血腹瀉；仙人掌桿菌則常見於澱粉類食物放置過久；腸炎弧菌則與海鮮相關，會造成腹痛與水瀉。