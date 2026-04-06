為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

▲塔莉稱付不起學貸因此移居捷克，但卻被網友發現她使用名牌耳機。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

美國一名擁有碩士學位的37歲女子，因為不堪學貸壓力，竟然在畢業不到一年內直接「逃離美國」定居捷克，且至今已長達7年沒有償還半毛錢。儘管她每個月僅需償還約60美金（約新台幣1920元），她仍哭窮，對媒體稱這筆錢造成「嚴重的心理負擔」。新聞曝光後，大批網友不僅不同情，還抓包她在受訪照中戴著昂貴的名牌耳機，痛批她根本是個「賴帳的失敗者」。

畢業即逃債！女碩士跨海定居布拉格

根據《紐約時報》報導，現年37歲的塔莉（Amanda Lynn Tully）2017年取得俄勒岡大學（University of Oregon）史蹟維護碩士學位，但畢業後求職不順，遲遲無法在相關領域找到工作。眼見身上扛著高達6.5萬美金（約新台幣208萬元）的聯邦學貸，她2019年毅然決定離開美國，前往捷克布拉格定居。

月付不到2000元也喊累 自辯：沒人教我理財

塔莉在接受專訪時表示，自己從未有過穩定的經濟狀態。她直言，「從來沒人教過我該如何理財。」她透露，雖然根據收入還款計畫，她每個月只需要支付60美金（約新台幣1920元），且持續20年後剩餘債務就能免除，但她仍認為這筆錢「在心理上是非常沉重的負擔」，因此過去7年她選擇直接無視。

網抓包戴名牌耳機哭窮 酸民砲火全開

由於塔莉聲稱，自己青少年時期是在州政府的監護下度過，因此部分網友對她表示同情。但卻有網友發現，塔莉在為《紐約時報》拍攝的照片中，上戴著要價不斐的Beats耳機。

網友不滿指出，「還不起每個月60美金（約新台幣1920元），卻買得起名牌耳機？」、「這根本是高知識分子的偷竊行為」。甚至有人狠酸她是個「愛抱怨的窩囊廢（Whiny b—h）」。

專家警告：信用分數將崩盤

根據美國教育部數據，在4000萬名聯邦學生貸款借貸人中，有近800萬人拖欠學貸。信用機構Experian則警告，像塔莉這樣逃往國外並停止還款的行為，將導致信用數值慘跌。就算人在國外，未來可能會因此無法貸款。