　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

▲▼為逃200萬學貸移民！她裝窮被抓包用名牌。（圖／翻攝自Instagram）

▲塔莉稱付不起學貸因此移居捷克，但卻被網友發現她使用名牌耳機。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

美國一名擁有碩士學位的37歲女子，因為不堪學貸壓力，竟然在畢業不到一年內直接「逃離美國」定居捷克，且至今已長達7年沒有償還半毛錢。儘管她每個月僅需償還約60美金（約新台幣1920元），她仍哭窮，對媒體稱這筆錢造成「嚴重的心理負擔」。新聞曝光後，大批網友不僅不同情，還抓包她在受訪照中戴著昂貴的名牌耳機，痛批她根本是個「賴帳的失敗者」。

畢業即逃債！女碩士跨海定居布拉格

根據《紐約時報》報導，現年37歲的塔莉（Amanda Lynn Tully）2017年取得俄勒岡大學（University of Oregon）史蹟維護碩士學位，但畢業後求職不順，遲遲無法在相關領域找到工作。眼見身上扛著高達6.5萬美金（約新台幣208萬元）的聯邦學貸，她2019年毅然決定離開美國，前往捷克布拉格定居。

月付不到2000元也喊累　自辯：沒人教我理財

塔莉在接受專訪時表示，自己從未有過穩定的經濟狀態。她直言，「從來沒人教過我該如何理財。」她透露，雖然根據收入還款計畫，她每個月只需要支付60美金（約新台幣1920元），且持續20年後剩餘債務就能免除，但她仍認為這筆錢「在心理上是非常沉重的負擔」，因此過去7年她選擇直接無視。

網抓包戴名牌耳機哭窮　酸民砲火全開

由於塔莉聲稱，自己青少年時期是在州政府的監護下度過，因此部分網友對她表示同情。但卻有網友發現，塔莉在為《紐約時報》拍攝的照片中，上戴著要價不斐的Beats耳機。

網友不滿指出，「還不起每個月60美金（約新台幣1920元），卻買得起名牌耳機？」、「這根本是高知識分子的偷竊行為」。甚至有人狠酸她是個「愛抱怨的窩囊廢（Whiny b—h）」。

專家警告：信用分數將崩盤

根據美國教育部數據，在4000萬名聯邦學生貸款借貸人中，有近800萬人拖欠學貸。信用機構Experian則警告，像塔莉這樣逃往國外並停止還款的行為，將導致信用數值慘跌。就算人在國外，未來可能會因此無法貸款。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

AI美顏修過頭？女議員競選照「騙太大」惹怒選民　她遭開除黨籍

出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝　專家警告：下船前想清楚

普吉島快艇大爆炸！「整艘淪火球」畫面曝　5傷1失蹤遊客驚逃

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

AI美顏修過頭？女議員競選照「騙太大」惹怒選民　她遭開除黨籍

出國搭郵輪注意！全球5大危險港口曝　專家警告：下船前想清楚

普吉島快艇大爆炸！「整艘淪火球」畫面曝　5傷1失蹤遊客驚逃

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

國際熱門新聞

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

傳伊朗逾50名高層遭集體擊殺

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

狂炸巨坑！美軍狠斷伊朗追殺道路

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

川普：美伊周一有機會達成協議

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

不尋常！北京「大規模管制空域40天」

更多熱門

相關新聞

韓媒關注「台菜臭味」！臭豆腐餐廳遭罰3萬2

韓媒關注「台菜臭味」！臭豆腐餐廳遭罰3萬2

臭豆腐是台灣代表性街頭美食，外皮酥脆、內部氣味強烈，深受台灣人喜愛。

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

高市證實：正在安排與「伊朗領袖會談」

高市證實：正在安排與「伊朗領袖會談」

關鍵字：

學貸捷克信用風險北美要聞移民

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面